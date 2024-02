El Ayuntamiento de Gavarda ha iniciado diversas actuaciones para proteger el casco urbano ante posibles incendios forestales. Unos trabajos que se centran en la limpieza, desbroce y mantenimiento de la interfaz urbano-forestal y en la creación de cortafuegos perimetrales en la franja que va desde la Batería Napoleónica hasta la subida del Polígono, en el parque de la Pedrera vieja y también en toda la zona norte del pueblo. Asimismo, también está previsto que se actúe en los caminos rurales.

Se trata de actuaciones que se enmarcan dentro de las medidas específicas que recoge el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF). El objetivo es evitar la fácil propagación de las llamas en caso de fuego, así como la protección de las vecinas y vecinos y otros bienes.

Llamamiento ciudadano

El consistorio ha aprovechado para hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana para que participen en estas medidas de prevención conforme a la legislación, que incluye la limpieza de parcelas no edificadas privadas, no acumular deshechos o no quemar residuos ni hacer fuegos en zonas no habilitadas, entre otras. “Son trabajos fundamentales para cuidar y proteger no solo a la población, sino también nuestros parajes. Se trata de una inversión necesaria para poder gestionar de manera adecuada las zonas forestales y reducir al mínimo la posibilidad de que se produzca un incendio. Sin duda, con estas intervenciones estamos contribuyendo a crear un entorno seguro para todo el vecindario de Gavarda”, apunta el alcalde Vicente Mompó.