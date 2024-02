El arranque del Mundial de Supersport depara los primeros puntos al Orelac

Debut en los puntos para el Orelac Racing Verdnatura de Algemesí en el Campeonato del Mundo de Supersport, que empezó la temporada este fin de semana en el Grand Ridge Brewery Australian Round celebrado en el Phillip Island Grand Prix Circuit. La escudería española volvía a la competición centrada este año en el Mundial de Supersport y con Lorenzo Baldassarri como piloto estrella, con el que va a buscar luchar por el campeonato general.

En la primera cita, las sensaciones fueron agridulces, con el dato positivo de entrar en los puntos, al clasificarse noveno en la segunda cita del fin de semana, en jornada dominical. En la primera, la sabatina, se tuvo que retirar. Según expresó el jefe de equipo, José Calero (que comanda la formación junto a su hijo Nacho): «Después de una mala clasificación y anular la vuelta rápida de Baldassarri salió el 14º en la primera carrera. Llegó a situarse el 4º, pero se le rompió un tornillo del estribo del cambio y tuvo que retirarse. El domingo salió el 16º en parrilla y la carrera resultó un caos ya que, por un incidente de una carrera anterior en la que se derramó aceite, solo completaron nueve vueltas. Eso conllevó asumir mucho riesgo y terminar 9º, así que no podemos estar desilusionados. Las sensaciones del piloto con la moto y el equipo son buenas».

Baldassarri, antes del inicio de la carrera. / Orelac Racing

Por su parte, Baldassarri expresó: «La salida fue muy buena, pero en la segunda curva tuve que levantar la moto para no irme al suelo por la imprudencia de un rival. Después me han parado mucho y no he podido ir a por los de delante. El problema fue el sábado. Si hubiésemos acabado cuartos habríamos estado delante en las dos carreras. Estoy muy contento con la moto que ha preparado el equipo. Confío mucho en el Orelac».