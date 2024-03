Algemesí: mort i masculinitat tòxica

El diumenge Algemesí, encara de dol per la tragèdia de Campanar, es tornava a despertar compungit per la dramàtica notícia de que una xica de 16 anys de Sueca havia mort atropellada per un cotxe conduït per un jove que havia participat en una disputa entre mascles alfa. No puc ni imaginar-me el dolor que mare i pare sentiran per tan irreparable pèrdua. Si tota mort causa dolor, la d’una filla en la flor de la vida és quasi impossible de superar. Vagen per endavant les meues condolences a la família de Marta.

De seguida la notícia corregué de en boca en boca, i per les xarxes socials, i una dada començà a destacar-se: la nacionalitat del presumpte homicida. Aviat es va saber que era magrebí -argelià-, interpretant-se des de llavors el luctuós fet en clau ètnica i cultural. Però no he sentit a ningú que haja posat èmfasi en que el conductor era home, no dona. Aquesta dada s’invisibilitza, i no obstant això, és molt més significativa i determinant que l’ètnica o nacional.

Missatges racistes i classistes

I com sol passar, algú ha aprofitat el dolor de la família i amistats, i la consternació general de la societat, per intentar pescar en un riu profundament rebolicat i amarg. Dimarts el partit ultradretà VOX convocava per a dimecres una concentració sota el lema “Queremos un Almegesi (sic) seguro”. VOX no podia deixar l’oportunitat de difondre el seus missatges racistes, xenòfobs i classistes, vinculant a més, aquesta mort, a la “lucha contra la inmigración ilegal.

No, senyors i senyores de VOX -i del PP-, la clau per a interpretar què ha passat no és l’origen ètnic del conductor, sinó la masculinitat tòxica en la qual possiblement ha estat educat. A hores d’ara se sap que Marta mor perquè abans el conductor -mascle- i altres joves -mascles- s’havien enfrontat, i clar, les dues parts devien demostrar que eren més mascles i agressius que l’altra.

El vehícle que va atropellar a Marta. / Ignacio Cabanes

Sent important, és secundari que volgués atropellar algú o estigués fugint, al final el que estem és davant uns individus masculins que no saben utilitzar la seua intel·ligència emocional per a evitar i resoldre conflictes, i que únicament saben resoldre’ls com a homes que són, amb un parell de collons. Marta no és una víctima directa de la violència masclista, no van a per ella per ser dona, però si mor a causa d’un model tòxic de masculinitat en el que no cap altra alternativa que arreglar els conflictes a través de la força i la violència.

El masclisme mata

Per això hui, a tocar ja del 8 de març, podem dir que el masclisme mata i causa dolor de moltes formes. En primer lloc a les víctimes directes de la violència de gènere, però també a les indirectes com Marta. Ho explica molt bé tant el vídeo ¿Qué hombre quieres ser?. 04 Salud y genero, com una anàlisi dels números. Segons les estadístiques del CGPJ, en 2023 la població reclusa estava conformada per 52.698 homes i 4.000 dones. O el que és el mateix, els homes (50% de la població) són el 92,9% de la població reclusa.

Els homes són també la majoria de víctimes dels homicidis i assassinats (68%), però també són ells els majors causants (92%). I per què? Perquè ens han educat per a comportar-nos com a mascles alfa. Evidentment, això també va per cultures i nivells socials, però com diu la Bíblia, la nacionalitat o classe social que estiga lliure d’eixa masculinitat tòxica que tire la primera pedra.

Altres models de masculinitat

I una cosa tinc clara, qui no la pot tirar, evidentment, és VOX o PP. Mentre no reconeguen que el masclisme mata, mentre continuen criticant el que ells anomenen com a ideologia de gènere -que barregen amb el racisme-, el seu discurs no evitarà morts com la de Marta, al contrari, les tolerarà i emmascararà. O busquem altres models de masculinitat que no acaben utilitzant un cotxe com a arma mortal o la història es repetirà.