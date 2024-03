La falla El Mercat se consolida como la gran referencia alzireña del siglo XXI

El Mercat ha alcanzado la gloria entre las fallas de Sección Especial de Alzira en nueve de los últimos once años. Un reinado hegemónico que la convierte en una de las comisiones más laureadas del presente siglo y en el rival a batir en la última década. Solo Plaça Major ha conseguido, en 2018 y 2022, arrebatarle el banderín del primer premio y evitar la que podría haber sido una racha de triunfos histórica (y difícilmente repetible). ¿Cuál es el secreto de su éxito? «Trabajar sin descanso y querer superarnos siempre», resume su presidente, Javier Biosca.

Este 2024 ha vuelto a ganar, como ha ya hiciera en 2023, 2021, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013. Una década casi perfecta. Son ya dieciséis títulos de Sección Especial, la tercera comisión más laureada en la máxima categoría. Este año, además, ha conquistado su tercer doblete, ya que también se ha impuesto entre las fallas infantiles.

Más falleros

Y, a pesar de atesorar tantos éxitos en la última década, ni siquiera se encuentra entre las cinco comisiones con más falleros de la ciudad. Su censo ha crecido, pero sigue por debajo de los de Plaça Major y Camí Nou, las dos más numerosas de la ciudad. De hecho, fallas de Primera o Segunda como Sants Patrons, la Gallera, Plaça d’Alacant y Germanies cuentan con un mayor número de integrantes.

Detalle del monumento plantado por El Mercat. / Agustí Perales Iborra

Si no es la comisión con un mayor censo, pero ha plantado el mejor monumento de la ciudad en nueve de los últimos once concursos. Alguna fórmula mágica debe haber. Aunque Biosca no cree que se deba a ello: «El único secreto es trabajar. Tenemos una buena comisión y un buen equipo. El éxito no llega solo ni sin motivo. Nos consideramos una falla de monumento y somos muy constantes, siempre estamos pendiente de ello», explica.

De hecho, ayer, antes de que la falla vencedora de este año se convirtiera en ceniza, Biosca, el artista David Sánchez Llongo y el resto del equipo del área del monumento ya habían puesto su mente a trabajar para decidir qué podrían hacer para el próximo ejercicio para intentar repetir triunfo. «Vivimos para esto, todavía no se ha quemado una falla y ya pensamos en qué podemos ofrecer a nuestra comisión y a nuestro pueblo al año siguiente», asegura el presidente.

Un gran orgullo

El propio Biosca reconoce, sin embargo, que la obsesión por la excelencia de su comisión resulta «agotadora». Su elevado nivel de exigencia debe compaginarse con la vida laboral y familiar, ya de por si extenuantes en ocasiones. «Trabajamos en esto prácticamente todo el año y es verdad que más de una vez y de dos hemos dicho aquello de ‘el año que viene descansamos’, pero no lo hacemos. Nos gusta superarnos y cuando llega el día 17 y todas las horas dedicadas al monumento tienen por recompensa el primer premio todo ese cansancio se olvida. Además, cuando viene alguien y de te dice que tenemos falla para competir en València o, simplemente, ves las caras de asombro, la sensación de orgullo que te invade es indescriptible», indica.

Y, por si fuera poco, sus éxitos han llegado con dos artistas diferentes. Rafa Ibáñez ganó siete primeros premios y el cambio por Sánchez Llongo hace presagiar una racha similar. De momento, suma dos triunfos en sus primeros dos ejercicios con El Mercat. Ahora buscará que se cumpla el dicho: «No hay dos sin tres».

