El Castellonense femenino apenas opone resistencia al filial del Levante (4-2) en Buñol

Un Castellonense con una versión en la Liga Valenta muy diferente a la ofrecida hace siete días cuando compitió de tú a tú frente al Discóbolo en Copa, patinó en la Ciudad Deportiva de Buñol de la que salió con malas sensaciones y derrotado por 4-2 ante el Levante D.

Lejos estuvieron las ribereñas de todas las mejores ofrecidas en Copa y de los puntos en un encuentro en el que, si bien al inicio gozaron de acercamientos, éstos y la intensidad del juego se fue diluyendo con el paso de los minutos en detrimento de un conjunto blaugrana que dominó el juego y las ocasiones y las transformó en sendos goles en el 24 y el 36. Con esa desventaja se marchó el Castellonense a unos vestuarios en los que tampoco pareció que terminara de ajustarse aquello que no estaba funcionando.

Nada más arrancar el segundo tiempo, el filial aumentó su renta a tres goles, justo antes de que Lleó redujese diferencias con algo de fortuna, 3-1. Sin embargo, ni ese tanto sirvió para creer en algo más, porque el Levante, lejos de confiarse, volvió a torpedear la meta de María García con un cuarto gol ocho minutos después de la reacción ribereña. En el último minuto Maite anotó un penalti totalmente intrascendente. Con la competición parada por Semana Santa, este miércoles las ribereñas se desplazan a Alicante para enfrentarse al Intercity, segundo clasificado, recuperando así la jornada pendiente por el incendio de Campanar.

En Primera, el Benifaió volvió a no sumar ningún punto en la que fue su 18ª derrota de la temporada. Un gol del Aldaia B justo antes del pitido para el descanso truncó los planes del equipo ‘rallaet’ que, pese a seguir a cuatro puntos del Ciutat de Xàtiva, el equipo que marca la zona de salvación, no consigue recortar distancia y sigue como penúltimo clasificado.

El Alberic prolonga su racha

En Segunda, el Alberic, tercero, continuó con su gran racha que le ha llevado a ser el mejor equipo de la segunda vuelta con cinco triunfos en otras tantas jornadas. Venció 1-0 al Alzira en un derbi comarcal que se decidió gracias a un solitario gol de Andrea Esteve antes del primer cuarto de hora. El partido no terminó de cerrarse totalmente, pero el Alzira no pudo igualarlo. L’Alcúdia completó un gran trabajo frente a un rival puntero como el filial del E1, sin embargo, no obtuvo premio final. Sara Barea adelantó a las rojiblancas nada más iniciarse el segundo tiempo y el filial, en el último cuarto de hora, consiguió voltear el marcador que reflejó un 1-2 al final. Tampoco puntuó el Sollana que vio como el Ciutat de Mislata B se llevaba el triunfo gracias a dos goles en el segundo tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo