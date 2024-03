El Alzira recibe al Hércules con los dos equipos necesitados de puntos

La gran tarde deportiva de Alzira empezará este sábado a las 17 h. en el estadio Luis Suñer Picó con el enfrentamiento entre la UD Alzira y el Hércules CF. Ambos equipos llegan al encuentro necesitados de puntos. Los alziristas para alejarse de la zona de descenso y los herculanos para no seguir perdiendo ventaja con el sexto clasificado. Los alicantinos llevan seis jornadas sin ganar, de las cuales cinco han sido empates que saben a poco. Sin apenas juego ni goles. Aunque no estén en su mejor momento, “hay que valorar que no han encajado goles y tienen individualidades que pueden despertar en cualquier momento”, comentó el técnico de la UD Alzira, Marc Garcia.

Alicante está alterada por la noticia de la semana. Por iniciativa del propietario del equipo, Enrique Ortiz, se ha consultado a la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes si se podría realizar la fusión por absorción de su club con el Intercity con el objetivo de estar la próxima temporada en 1ª RFEF. Ortiz no confía en esta plantilla para que pueda ascender vía play-off y antes que pasar otro año en la cuarta categoría prefiere invertir unos dos millones de euros en la compra y saber que en julio estará en la tercera categoría del fútbol español. Esto puede causar mella en la plantilla y que baje los brazos conscientes de que el año próximo no estarán en el equipo.

"Tienen de lo mejor de la categoría"

“No sabemos hasta qué punto les pueda afectar. Nosotros nos centramos en lo deportivo porque cualquier día los empates pueden convertirse en victorias”, añadió Marc Garcia. “Tienen de lo mejor de la categoría en todas las líneas, incluso han jugado en divisiones superiores”. Rubén Torrecilla, puesto en entredicho tras su empate en La Nucia hace dos semanas, no podrá contar con el mediapunta Artiles, que estará lesionado aún unas semanas por una fractura en el peroné ni con el mediocentro alicantino Mangada, que está sancionado.

Por su parte, Marc Garcia dispone de toda la plantilla. Ya está plenamente restablecido Abraham por lo que deberá decidir si le da el puesto que Mángel ha ocupado durante dos semanas o lo deja para la segunda parte. El técnico alzireño deberá hacer por tanto tres descartes.

Ambos equipos se han enfrentado ocho veces en el Luis Suñer Picó con cuatro victorias alziristas y dos herculanas. Dirigirá por primera vez a ambos equipos el castellano-manchego Fernando Moreno Osuna.

Entradas reducidas a clubes

El club permitirá la entrada a los miembros y aficionados de otros clubes de la ciudad por 5 € en general y 10 en tribuna (el precio en taquilla es de 15 y 20 respectivamente). Para ello deberán presentar un carnet, ropa del club o incluso un grupo de whatsapp para certificar la pertenencia al club.