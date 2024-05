Novaterra logra la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad

El programa pionero desarrollado por la Fundación Novaterra en colaboración con el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) desde 2021 en Alzira y Alcoi, ha logrado un impacto significativo en la vida de 121 jóvenes en situación de vulnerabilidad durante el año 2023. De estos participantes, treinta han conseguido la inserción sociolaboral a través del empleo, demostrando la efectividad de la iniciativa.

Novaterra Jove ofrece una amplia gama de talleres y actividades diseñadas para complementar la formación de los jóvenes participantes sobre agroecología, monitor saludable, redes sociales, voluntariado juvenil, plataformas online y arteterapia. Estos talleres ayudan a jóvenes a crecer personal y profesionalmente.

Las empresas aliadas desempeñan un papel fundamental en el éxito del programa al confiar en los perfiles jóvenes de Novaterra y reconociendo su potencial para aportar innovación, adaptabilidad, conocimientos tecnológicos y una energía positiva al entorno laboral.

Una ayuda vital

El impacto de Novaterra Jove se extiende más allá de las cifras, como lo demuestran los testimonios de los participantes. «Novaterra para mí es una familia que me acompaña y ayuda en mi día a día», comparte un participante. Otro afirma: «Me ha ayudado a ser independiente, a valerme por mí misma y a no depender de nadie». Estas palabras reflejan la transformación personal y el empoderamiento que el programa ha brindado a estos jóvenes.