Rescatan un hombre de 74 años que había caído a un barranco en la Murta

Un hombre de 74 años que había sufrido una caída en la zona próxima al Monasterio de la Murta de Alzira ha tenido que ser rescatado a mediodía de hoy tras caer unos doce metros por un barranco. Allí fue movilizado a la una y media gracias a una dotación dirigida por el sargento del parque de bomberos de Alzira. Luego fue rescatado por efectivos del GERA con un helicóptero del Consorcio en el que viajaba un médico.

El herido fue atendido por el facultativo y la dotación médica del del SAMU y fue inmovilizado con colchón de vacío y litera de rescate. La zona no permitía las condiciones necesarias para la extracción aérea, por lo cual tuvo que ser porteado con litera vía terrestre hasta la ambulancia. La Policía Local de Alzira prestó apoyo. Lo ocurrido hoy año no es excepcional, ni mucho menos. Corrobora una tendencia. Sin ir más lejos, en 2019 los bomberos llegaron a participar en nueve rescates en La Murta en menos de ocho meses.

Rescate en el paraje natural de la Murta / Levante EMV

Las sendas del paraje alzireño son seguras y algunas, incluso, aptas para todas las edades. No obstante, abandonarlas puede entrañar un elevado riesgo, sobre todo si es la primera vez que se acude. Su doble familiaridad, por aquello de sentirse como un lugar conocido y al que se puede acudir en familia, no deben hacer olvidar que las rutas de montaña siempre entrañan peligro, aunque La Murta no sea la cordillera pirenáica.

Los expertos recomiendan planificar las rutas que se pretenden seguir antes de adentrarse en ellas y no iniciar la marcha demasiado tarde, para evitar quedarse sin horas de sol. También es importante consultar la predicción meteorológica y comunicar a los familiares la salida a la montaña. Ir bien equipado es fundamental, tanto en lo que respecta a la vestimenta y al calzado, como a las provisiones: una linterna, un impermeable, ropa cálida o un chaleco reflector son buenas herramientas. La comida y el agua, para evitar deshidrataciones tampoco pueden faltar en la mochila.