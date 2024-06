28 alcaldes de la Ribera con más tirón electoral que sus partidos

Las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo contrastaron dos hechos difíciles de refutar. Por un lado, son los comicios que menos interés suscitan entre la población. Por otro, que para los vecinos de cada municipio importan más los nombres que encabezan las papeletas que las siglas. Fueron veintiocho los alcaldes de la Ribera que pudieron celebrar una victoria electoral, aunque con unos resultados más ajustados que hace un año.

Uno de los más representativos es el de Cullera. El PSOE se impuso al PP por poco más de doscientos votos al perder los socialistas más de tres mil sufragios con respecto a las elecciones municipales. Jordi Mayor reunió casi 6.500 papeletas, Teresa Ribera no alcanzó las 3.200. En Algemesí, los 5.034 sufragios que consiguió el Partido Popular en marzo superaron por un amplio margen los 3.710 que la candidatura conservadora consiguió para el Europarlamento. José Javier Sanchis logró dos mil trescientos votos más. Entre las grandes ciudades, está también el caso de Sueca. Mientras que Dimas Vázquez logró el respaldo de 4.741 vecinos, el Partido Socialista redujo la cifra ligeramente el domingo hasta los 4.276.

Almussafes también se encuentra entre las localidades donde el liderazgo de su alcalde arrastra más simpatizantes que el partido político por el que se presenta a las elecciones. Toni González logró en mayo de 2023 el doble de papeletas que las obtenidas por el PSOE en los comicios europeos (2.918 frente a 1.489). La formación progresista perdió alrededor de novecientos votos en l’Alcúdia, un importante feudo para el partido. Unos tres mil votantes respaldaron a Andreu Salom, mientras que en el 9-J el PSOE se quedó por debajo de los dos mil doscientos.

Una urna recoge las primeras papeletas, el pasado domingo. / Agustí Perales Iborra

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, dio al PP un triunfo rotundo en las elecciones municipales. Prácticamente, duplicó en votos tanto a la candidatura del PSOE como a la de Compromís (unos 3.800 votos para Sáez por los 1.800 de socialistas y nacionalistas). Sin embargo, el pasado domingo, los populares obtuvieron una victoria mucho más ajustada (2.220 frente a 1.811). En Montserrat, el PP cosechó menos sufragios que el PSOE el año pasado. Tras una moción de censura, los populares se hicieron con la alcaldía. Sergio Vilar ha rentabilizado su posición al frente del consistorio para convertir a los populares en la opción más votada el 9-J. Aunque los 962 sufragios conseguidos se quedaron por debajo de los 1.180 que captó la lista de Vilar. Sin cambiar de formación, el respaldo que obtuvo Vicent Codoñer en Sollana hace un año (con 1.492 votos) está muy por encima de los que obtuvieron los conservadores el domingo. De hecho, solo 77 papeletas les separaron del PSOE, cuando en las elecciones municipales la diferencia ascendió a 889.

Las derrotas más sonadas

También se dieron casos a la inversa, en los que los alcaldes no lograron capitalizar en las urnas su posición como referentes políticos municipales. El de Alzira es uno de los casos más significativos, aunque no el único. Alfons Domínguez no capitalizó la alcaldía para Compromís el 9-J en una votación con un sentido completamente diferente. Los valencianistas pinchan, de forma recurrente, en aquellas elecciones que escapan del ámbito local y autonómico, que es donde los votantes consideran su aportación más relevante. El pasado domingo, las listas de PP, PSOE y Vox superaron a las de Compromís, que se presentó en coalición con Sumar.

En el Partido Popular existen dos ejemplos igual de relevantes. Uno se dio en Gavarda, donde el PSOE ganó el domingo por un voto al PP (164 a 163). Hace un año, en las municipales, los conservadores obtuvieron 459 papeletas, por las veinte de los progresistas. La diferencia es bien clara: en 2023 quien lideraba la lista popular era Vicent Mompó, actual presidente de la Diputació de València, que va por su cuarta legislatura al frente del ayuntamiento. Su compañero en la corporación provincial Paco Teruel, alcalde de Benimodo, tampoco logró una victoria electoral el domingo para su partido, a diferencia de lo que ocurre cada vez que se presenta para dirigir el consistorio. Las alcaldesas de Benifaió o de Alginet tampoco dieron alegrías a sus partidos.

