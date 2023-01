El regidor de Salut Pública d'Oliva, Miguel Monzonís, i la presidenta de l’Associació de Fibromiàlgia de la Safor, Luisa Arias han presentat la jornada que tindrà lloc a la Casa de La Festa el dissabte, 4 de febrer a les 16.30 hores.

Una de les cites habituals en el calendari de salut d’Oliva torna a realitzar-se, enguany ja en la seua sisena edició, la jornada per la fibromiàlgia. Es tracta d'una cita ineludible per a totes aquelles persones que sofreixen aquesta malaltia i el seu entorn, ja que encara és molt desconeguda per a la ciutadania.

En aquesta edició, a la qual es pot assistir de forma presencial, o seguir-la a través del següent enllaç a You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=C8OQrBLa9qw) es contarà amb la participació del Dr. Jordi Miró, i amb una afectada d’aquesta malaltia, Ana Belén Martín Rivera.

Les xerrades portaran com a títol "Per què hauria de preocupar-nos el dolor crònic infantil?", a càrrec del Dr. Miró, com a director de la Càtedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili, de la Unitat per a l'estudi i tractament del Dolor- ALGOS i del Programa de tractament de dolor crònic infantil de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

I, per altra banda, la segona ponència durà com a títol "La meua vida amb dolor crònic des dels 3 anys", a càrrec d’Ana Belén Martín que explicarà com va ser la seua infantesa amb dolor crònic i posteriorment en l'adolescència i com en actualitat ha desenvolupat la Fibromiàlgia i la síndrome de Fatiga crònica.

Per concloure, s’obrirà un torn obert de paraula.