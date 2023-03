L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat del vicealcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Alandete, l'edil delegat de Turisme, Vicent Mascarell, i el president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell, han visitat l'avinguda del Grau una vegada han finalitzat les obres d'adequació que s'han realitzat dins del Pla de Sostenibilitat Turística.

Els treballs han suposat una inversió d'1.030.202,47 euros procedents del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, la Generalitat Valenciana a través de Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Gandia dins de l'Estratègia de Destinacions Turístiques Sostenibles del Ministeri i han possibilitat contribuir de manera efectiva al compliment dels ODS de l'Agenda 2030 i donar suport a la reconversió de les destinacions turístiques pioneres per tal de potenciar-ne l'atractiu i la competitivitat turística.

La intervenció ha permés que aquesta via, l'única que connecta directament la ciutat i el Grau, abandone la seua anterior configuració dissenyada i centrada en el trànsit privat, amb un 70% de la secció destinada al trànsit rodat i amb deficiències per servir com a eix de connexió sostenible, segur i atractiu entre el centre de Gandia i la platja.

Aquesta transformació té com a objectiu aconseguir un entorn més inclusiu, segur i de més qualitat ambiental tant per als residents, com per als turistes que transiten l'avinguda per consolidar aquesta via com un eix de connexió adequat per als modes de transport sostenibles.

La reforma ha permés crear un espai segregat per a vianants i ciclistes, ordenar i reduir la velocitat del trànsit rodat i incorporar arbrat i mobiliari urbà per millorar la qualitat, seguretat i atractiu de la zona que connecta el centre de Gandia i la platja.

Aquesta primera fase d'intervenció s'ha centrat en el tram que discorre des de la rotonda de Daimús fins a la rotonda de la Goleta i ha permés entre altres aspectes els següents: Millorar la coexistència del trànsit ciclista i de vianants, augmentant la seguretat de tots els usuaris. Repartir de manera més equitativa l'espai viari i millorar el disseny de l'avinguda per garantir la convivència de tothom. Instal·lar arbrat, zones verdes, mobiliari urbà sostenible fent-ho més còmode i atractiu per als itineraris a peu i amb bicicleta. Pel que fa a l'enllumenat, aquest estarà finalment instal·lat durant les pròximes setmanes. Adequar el vial a la normativa d'accessibilitat, aconseguint un itinerari adaptat i amb ombres per combatre l'efecte illa de calor. Millorar la connectivitat transversal de l'avinguda que ha passat de tenir només dos passos de vianant a tenir-ne sis, connectant la zona comercial i el càmping amb el nou passeig arbrat i el carril bici. Millorar la seguretat viària derivada de l'execució d'una mitjana central arbrada de separació entre els diferents sentits de circulació. La reducció de l'amplada dels carrils en aquesta avinguda també suposarà una reducció important de la velocitat del trànsit rodat i de les emissions de CO².

Valoracions

Després de la visita, José Manuel Prieto ha volgut destacar que la generació d'oportunitats també va relacionada amb "la generació de nous espais que ajuden a vertebrar la nostra ciutat. Ens hem de felicitar per la feina feta i m'agradaria recordar que ja hem sol·licitat la segona ajuda a través de Fons Next Generation a través dels Plans de Sostenibilitat Turística. Som l'única ciutat que té dos d'aquests plans i això parla que en un temps d'incertesa, el govern de Gandia compleix amb les seues obligacions com són la generació de nous espais alhora que augmentem la seguretat viària".

Per part seua, Josep Alandete ha posat en valor la transformació de l'espai. "Augmentem l'espai per a la mobilitat a peu i sostenible. Continuem aprofitant totes les oportunitats que ens donen les ajudes d'altres administracions per generar oportunitats que ens ajuden per fer una ciutat més sostenible".

Mentrestant, Vicent Mascarell ha afirmat que aquesta iniciativa és "una prova més de l'aposta és aquest govern pel canvi del model turístic que ens ajuda a competir millor. Som la primera destinació de la Comunitat Valenciana que ha executat el primer Pla de Sostenibilitat, un pla que ens ajuda a unir Gandia amb el Grau i la platja".

Finalment, Miguel Ángel Picornell s'ha mostrat satisfet de veure com "ciclistes i vianants ja tenen el seu espai. La ciutadania ja l'utilitza i ara ho farà servir més, el que augmentarà el nombre de persones que visiten el Grau".