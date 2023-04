El cementeri municipal d’Oliva va acollir divendres a migdia un acte organitzat per la Regidoria de Memòria Democràtica per a commemorar l’aniversari de la proclamació de la Segona República a Espanya, un 14 d’abril de 1931. L’acte estava previst dins del VI Cicle Anual de Memòria Democràtica, que ha comptat amb diverses activitats culturals.

Com cada any l’esdeveniment va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Republicans de la Safor i de l’Associació de Familiars de Represaliats i Represaliades pel Franquisme a Oliva (ARFO). Va consistir en una lectura de poemes junt al memorial democràtic instal·lat al cementeri en presència de familiars de víctimes del franquisme, represaliats, veïns i representants municipals. Després, les persones assistents es citaren per a un dinar de germanor.