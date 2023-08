En política es poden utilitzar els números de moltes maneres: en benefici de l’acció de govern, llançar-los en contra de l’adversari polític, per enredrar bona cosa..., però al remat tot acaba sabent-se. Els ciutadans confien en els partits que mostren amb claredat com gestionen els seus impostos, interessos o els serveis públics, i no els que fan dels comptes un joc de cartes o de malabars. D’esta segona manera sembla que han actuat els governants populars a Daimús. Ja va haver una preocupant situació econòmica, atenint-nos a les condemnes contra dos servidors públics que pararan a la presó i tornant els diners dels veïns que es van emportar. I on estava el Partit Popular que no se n’adonava?, com a mínim, van ser molt laxes en la seua tasca «in vigilando», els d’ara i possiblement els d’abans.

Els daimusers digueren prou el 28 de maig i li van donar l’esquena a les pràctiques poc efectives, reiteratives, anquilosades, deixant pas a un govern de socialistes amb Compromís. I en això estem. Ara tenim accés a l’herència que han deixat al poble els populars amb les seues accions o omissions. En arribar diguérem que anàvem a obrir finestres, després de tres dècades, perquè entrara aire renovat i ho estem fent, per salut democràtica i respecte al veïnat. No ens cansarem d’explicar que la nostra crítica sempre serà contra la gestió i no a les persones que ens han conduït a una situació de paralització o endarreriment en alguns casos, falta de perspectiva de futur, a perdre el tren de les oportunitats en benefici d’altres pobles, a descobrir simpaties o animadversions...

La veritat és que a hores d’ara no tenim motius per a estar relaxats amb la situació econòmica tan ajustada amb què ens trobem, fins als pròxims pressupostos, i més encara si tenim en consideració que han amagat una realitat econòmica que ara descobrim. Daimús amb 3.300 habitants té un pressupost d’uns 4 milions d’euros i qualsevol alteració econòmica mínima ens condiciona la despesa corrent, les inversions anuals i la col·laboració amb altres administracions per a projectes grans participats. Bé, l’anterior govern assegurava que la situació econòmica en la qual deixava el consistori era sanejada amb un superàvit que convidava a l’optimisme: 1.360.000 euros de romanent. Perfecte, això ens permetia afrontar l’últim semestre amb garanties de poder fer pagaments ordinaris i inversions peremptòries com el manteniment d’espais públics. Res més lluny de la realitat! Els populars han fet trampes amb els números.

Per fer-ho molt senzill i esquemàticament, estos són alguns exemples: Han deixat factures extrapressupostàries (és a dir que no es poden justificar perquè no tenen partida consignada) per valor de 158.000 euros, algunes sense pagar des de 2017. Es deuen 100.000 euros en electricitat d’espais públics. La partida de festes del poble la trobàrem exhaurida amb -77.000 euros i més de la meitat d’activitats sense programar (ací cal recordar que la nova corporació entrem el 17 de juny, dia que començaven les festes de Daimús). La temporada d’estiu estava iniciada, però sense les necessitats més bàsiques previstes: rentapeus trencats, passarel·les a mig muntar, sense xiringuitos, els reforços de personal per l’afluència d’estiuejants (aproximadament uns 20.000 visitants) encara per incorporar al lloc de treball... Una més i prou, hi ha una actuació musical que costa més diners que la nòmina d’un regidor de govern a mitja jornada durant un any sencer. Tot un desficaci.

Açò són només unes pinzellades del que no han explicat els populars als daimusers, que els han deixat amb la caixa pressupostària tremolant. El govern actual per responsabilitat democràtica hem aprovat en l’últim plenari del mes de juliol fer el pagament de les factures extrapressupostàries, i el deute pendent a proveïdors, per a posar-ho tot al dia. Qui paga descansa i qui cobra més. Amb les consignacions finals que hem hagut de modificar, queden 500.000 euros per a despesa corrent i sense possibilitats de fer inversions. Eixa és la realitat el dia de hui. Que lluny queda eixos 1.360.000 euros que pregonaven!

Els populars ens han demostrat una vegada més com gestionen els diners dels contribuents. Nosaltres creiem que els veïns tenen dret a saber com actuem cadascun dels seus representants, els uns i els altres. El Partit Socialista de Daimús quan ens presentàrem a les eleccions adquirírem eixe compromís de transparència i continuarem fent-ho en benefici de tots, els qui ens votaren i els qui no. Perquè tots som Daimús.