El Municipal d'Esports de Tavernes de la Valldigna se viste de gala con motivo de la visita del CF Benidorm, el equipo propiedad del exfutbolista David Villa.

El encuentro entre el equipo local y el alicantino se juega a las 18.30 horas de este sábado 28 de octubre. Los valleros miden sus fuerzas con el colíder del grupo sur de la Lliga À Punt Comunitat, que presenta un balance de cinco victorias y una sola derrota, con solo 7 goles a favor y 3 en contra. El CF Benidorm está considerado por el resto de rivales como el gran favorito del grupo.

La UE Tavernes de Edu Palomares "Tomaca" intentará resarcirse de la derrota sufrida en Xàtiva el pasado domingo, donde, aparte del arbitraje, no estuvo a su mejor nivel y lo pagó caro. El propio técnico comenta que hay que pasar página, si bien hay que "mejorar en lo que no estuvimos bien como la intensidad y pensar en el potencial del rival que nos espera. Para ganar a este equipo necesitamos el apoyo de nuestra afición".

Palomares y Marc, expulsados en la jornada anterior, son baja por sanción en los "rogets", así como Álex, lesionado en el entrenamiento del jueves. El resto tendrá que mostrarse como un bloque intenso, concentrado y agresivo.

En el encuentro coincidirán dos de los máximos goleadores de la Lliga À Punt Comunitat: Aquino, del CF Benidorm, con cinco tantos y el local Joan Talens, en un gran momento de juego con cuatro dianas.