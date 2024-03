Francisco Martínez: "Tenemos muy claro lo que necesitan las Fallas de Gandia; los años de experiencia nos han marcado el camino"

Encabeza la candidatura que lleva por nombre Moviment Faller. Lleva doce años en la Federació de Falles, los últimos como vicepresidente y ha formado un equipo que mezcla gente nueva con personas que ya forman parte del colectivo gestor de las Fallas de Gandia.

Antes que nada, ¿ha qué ha dedicado más tiempo estas fallas a vivirlas o a hacer campaña?

Las fallas son para disfrutarlas y no para molestar a los falleros con campañas fuera de tiempo. Entendemos que no ha sido adecuado plantear candidaturas de esta manera y solo lo hicimos cuando lo autorizó la asamblea, aunque tuviéramos el proyecto planteado con muchos meses de antelación. Nos hemos definido por la discreción y el respeto a los cargos actuales. De hecho, el fin de semana de la cabalgata no hicimos visitas a los casales, ya que estaban ocupados.

El hecho de que haya sido vicepresidente los últimos años, ¿le pone la etiqueta de candidatura continuista?

Cualquier directiva de una asociación no se renueva en su totalidad porque se necesita de una base para poder trabajar. De la junta actual sólo somos cuatro personas, la inmensa mayoría del equipo lo forma gente nueva, que son los que dinamizan el proyecto. Es gente con trayectoria fallera, con una gran proyección, a los que se les ha asignado áreas en las que ya vienen trabajando o están vinculadas a su profesión. Cómo se suele decir, la veteranía es un grado.

¿Le beneficia o le perjudica?

Nos beneficia porque nos da credibilidad y confianza en el mundo fallero. Tenemos muy claro el enfoque que necesitan las fallas porque los años de experiencia nos han marcado el camino.

¿Por qué le da tanta importancia al hecho de contar con gente que ya ha formado parte de la FdF?

Porque la agenda fallera está perfectamente marcada y hay que tener claro cómo actuar sin dejar nada a la improvisación. Son muchos los actos que no pueden esperar y necesitan eficacia.

En su programa electoral lleva la instalación de un pabellón fallero durante las fallas. ¿Cómo va a financiarlo?

Tenemos gente interesada en gestionarlo, ya que lo vamos a dotar de actividades para los falleros, los gandienses incluso para los turistas. Por tanto, va a ser a coste cero para los falleros y nos va a garantizar el plan B en caso de una meteorología adversa. Además, permitirá liberalizar al Museu faller de actos que lo deterioran, cómo el Ball de Gala.

Tanto usted como el otro candidato llevan en su programa sufragar la indumentaria de las Falleras Mayores. ¿Cómo va a conseguir cumplir esta propuesta?

Desde Moviment Faller lo tenemos hablado con la administración y ASCOINGA. No sólo la indumentaria, si no otros cargos que entendemos se pueden realizar de maneras más sencillas que bajen su coste.

¿Qué feedback ha tenido por parte de las fallas en su visita a los casales?

La sensación ha sido inmejorable, nos hemos sentido respaldados.

¿Qué le han pedido las comisiones?

La base de nuestra presentación se basaba en explicar de forma sencilla y esquemática el programa para resolver dudas, incluso apuntar propuestas que nos hicieron muy interesantes. Nos pidieron muchas cosas que ya teníamos en el programa, elaborado a base de escuchar las necesidades de los falleros y aplicar lo aprendido. Hemos salido reforzados de las visitas al ver la respuesta y el cariño recibido. Fueron reuniones entre amigos dónde todos nos sentimos bien

Uno de los aspectos que más preocupa a las comisiones es el Museu Faller. ¿Cómo tiene previsto abordar esta cuestión si resulta elegido?

Nuestra propuesta es dotar al edificio de actividad fuera de la agenda fallera reforzando las iniciativas de Pau y Alberto, actual personal del Museu. Queremos crear una comisión que se dedique a buscar actividades culturales y de hobby de interés para la ciudad.

¿Se ha preparado por si no sale elegido presidente?

No cabe la opción de prepararme para esa posibilidad porque soy una persona optimista, al igual que el resto del equipo. Pero aceptaremos la decisión de los falleros cómo no puede ser de otra manera y nos pondremos a trabajar por las fallas cada uno en su comisión.