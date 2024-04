El misterioso mensaje que ha recibido la alcaldesa de Tavernes en el buzón de su casa

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha contado, a través de sus redes sociales un misterioso hallazgo en el buzón de correos de su vivienda particular en el municipio. Fue la noche de este domingo, al llegar a casa ya por la noche, cuando observó que del cajetín sobresalía un papel. Al sacarla vio que se trataba de una hoja impresa en la que aparecía una captura de pantalla de una publicación realizada desde su perfil personal de Facebook sobre la visita que había realizado el día antes, el sábado, al cementerio de Paterna, donde se entregaron los restos de los cuerpos de varios represaliados de la fosa 112, cuya presidenta es la vecina del municipio, Carmen Gómez. Al acto, como se aprecia en las fotos, también acudieron los concejales Juan Bautista Talens y Encar Mifsud.

En la hoja no había nada más escrito, pero llama la atención que la captura se realizó al cabo de una hora de que subiera la publicación a las redes y se depositó un día después, ayer domingo, cuando alguien acudió a la puerta de su casa a introducir el papel en el buzón.

Según ha explicado Romero a Levante-EMV, se trata de la primera vez desde que es alcaldesa que le ocurre algo de este tipo. Asegura que ya ha puesto el tema en manos de la Guardia Civil. Tanto en su escrito en el que ha mostrado la hoja que encontró en el buzón como en la conversación con este periódico, destaca que "ni tengo miedo ni me ruboriza" y que está "tranquila", ya que "no voy a perder el tiempo en estas cosas, sino que quiero destinarlo a los asuntos que mejoren la vida de los vecinos y las vecinas de Tavernes", aunque, eso sí, se reconoce "triste".

Al no haber ningún mensaje escrito en la hoja, Romero dice desconocer el motivo por el que alguien ha llevado a cabo esta acción, aunque una de las posibilidades, según su interpretación, es que se trata de una forma de avisarla de que "saben dónde vivo", explica. "Es de cobardes lo que me han hecho, venir a mi casa a dejarme esto. ¿Cuál es la finalidad?", se pregunta en el escrito en sus redes sociales.

"En el respeto y la tolerancia es donde me encontrarán, en la paz y el amor por una convivencia más allá de los ideales de aquellos que ya ni respetan a las personas que no somos como ellos", apunta.

Para la alcaldesa vallera, lo que está claro es que "no es casualidad que hayan elegido esa publicación y que me la pongan en el buzón justo un 14 de abril", que es es el día en el que se conmemora la proclamación de la Segunda República en España y cree que es alguien "a quien no le gusta que yo sea alcaldesa".

En todo caso, Romero se queda "con las innumerables muestras de apoyo" que está recibiendo en las últimas horas y que también se han visto reflejadas en los comentarios y las reacciones a su publicación en las redes sociales.