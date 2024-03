"Los cirujanos plásticos debemos defender los valores de profesionalidad y ética para proteger a los pacientes de la banalidad"

PREGUNTA: En la actualidad, ¿hay una excesiva banalización de la Cirugía Plástica?

RESPUESTA: Sin duda. Hay mucha desinformación. Esto se debe en gran parte a que hay una excesiva exposición en las Redes Sociales de fotos poco reales o incluso muchas veces retocadas, que están distorsionando la realidad, y que lo único que consiguen es crear expectativas irreales, influyendo cada vez más en la percepción del público sobre la cirugía plástica, y que nos lleva a una visión banalizada de estos procedimientos.

Y es esta presión social, la que lleva incluso a creer que se puede elegir a un cirujano en base a unos resultados y unas expectativas que se muestran en un foro o una red social, y que no sabemos si son reales o las ha hecho una inteligencia artificial. Creo que se ha perdido la comunicación con el cirujano, y esta situación está degradando la cirugía plástica.

Por otro lado, la excesiva comercialización de la cirugía de muchos laboratorios, que influye sobre muchos cirujanos que utilizan el marketing comercial de algunos aparatos, que tal y como se están vendiendo parece que operan de forma mágica. Esto ya lo vimos con la liposucción, que cada 5 años cambian el aparato, y ahora lo vemos con la rinoplastia. Hay que ir en contra de esta banalización de la cirugía plástica, porque parece que ahora lo importante no es el doctor, sino cómo venderte la operación.

El que opera es el cirujano y la técnica básica quirúrgica se ha mantenido, no ha cambiado por el aparato, pero el aparato sí ha cambiado, y muchos cirujanos caen en la trampa de decir, voy a ver cómo vendo mejor la operación con el aparato de última moda. La cirugía no es una moda, es una técnica quirúrgica y ésta no varía tanto, tiene que ser estable, porque tiene que ser segura y con resultados eficientes.

P: ¿Qué se puede hacer o qué medidas se deberían tomar para revertir esta situación?

R: Creo que es la misma sociedad la que está tomando conciencia de esto, y va a poner las cosas en su sitio.

Ya lo estamos viendo en algunos países como Francia donde el Parlamento aprobó un proyecto de ley para regular las actividades de los influencers en las redes sociales, entre las que se encuentra la cirugía estética

Además, ya están aflorando algunos estudios de consultoras relevantes que confirman que se está generando una desconfianza del público en las redes sociales, debido a la excesiva manipulación. En 2025 los contenidos publicados en redes por influencers, tendrán que ser más transparentes, auténticos y responsables con su audiencia, y no caer en prácticas poco éticas, como la manipulación de las imágenes.

En lo que respecta a las técnicas y aparatos de moda que promocionan muchos laboratorios, lo que fundamentalmente intento trasladar a los pacientes es que entiendan que lo principal en cualquier intervención es la salud.

En el centro de todo tiene que estar el paciente, no la máquina que opera, y para esto es necesario hablar con el cirujano y saber qué beneficios y qué perjuicios tiene cada procedimiento, informándole de primera mano, y no solo ver un resultado en Instagram, o en TikTok. Se ha perdido el cara a cara y eso cae en la banalidad, y en que hay bastantes desastres médicos que he podido comprobar en primera persona

“Hay veces que lo que nos pide una persona, guiada por esos resultados tan irreales que vemos continuamente en las redes sociales, no es alcanzable en los términos que quiere, y es ahí donde tenemos que saber decir no”.

P: ¿Qué valores destacaría usted como cirujano especialista a la hora de defender la profesión?

R: La cirugía plástica debe realizarse siempre bajo el prisma del respeto, la seguridad y la salud de los pacientes.

Cuando explicamos una intervención, nuestros pacientes deben saber cuáles son las expectativas reales de un procedimiento quirúrgico y si es posible realizarlo en su caso determinado.

La ética médica y la profesionalidad deben ir de la mano. Hay veces que lo que nos pide una persona, guiada por esos resultados tan irreales que vemos continuamente en las redes sociales, no es alcanzable en los términos que quiere, y es ahí donde tenemos que saber decir no, si lo que nos pide es algo que conlleva más riesgos que beneficios.

Un cirujano tiene que hacer un buen estudio previo del paciente, comprender lo que quiere, ver las posibilidades que tiene con respecto a los que nos pide, y operar con las mejores técnicas y más vanguardistas, para luego y no menos importante, hacer un buen seguimiento de ese paciente. Esto es lo más importante y se está perdiendo desgraciadamente.

P: Con una trayectoria de casi 25 años como cirujano plástico, ¿cuáles son en su opinión los criterios por lo que debe guiarse una paciente a la hora de elegir a un cirujano?

R: La cirugía plástica es una intervención quirúrgica, y no debe tomarse a la ligera, ni banalizarse. Lo fundamental es saber si el profesional en quien vas a confiar tu intervención es cirujano plástico. Por ello, es necesario que la persona que decida someterse a una intervención de cirugía plástica se informe, y busque un profesional cualificado y acreditado con una experiencia, que garantice la seguridad y la calidad de los resultados.

Es necesario entrevistarse con el cirujano para ver qué técnicas está aplicando. En cada operación hay que adaptar la técnica quirúrgica a lo que el paciente demanda y esto es fundamental hablarlo en la primera entrevista, pero ajustándose siempre, a unas expectativas reales. No hay que dejarse engañar por los resultados que vemos en imágenes manipuladas de Instagram, de TikTok o cualquier otra red social, en las que usan filtros que distorsionan la realidad

También es muy importante el estudio preoperatorio que debe realizarse antes de la operación, y el seguimiento postoperatorio, por parte del cirujano.

P: ¿Qué procedimientos quirúrgicos son los más solicitados actualmente?

R: Las operaciones más demandadas siguen siendo las del pecho, desde la mamoplastia de aumento, pasando por la elevación o mastopexia, e incluso la reducción de mamas. También hay un auge importante en la estética facial, lifting, blefaroplastia, así como la rinoplastia.

En cuanto a remodelación corporal, las lipoesculturas y las lipectomías abdominales (abdominoplastias), siguen siendo lo más solicitado.

Particularmente estoy muy satisfecho con el enfoque multidisciplinar que ofrecemos en nuestra clínica en las intervenciones de abdominoplastias, porque ya no es solo que dejamos el abdomen perfecto, es que lo reparamos internamente si tiene hernias, si hay una dehiscencia de rectos, todo esto se aborda de forma global y el resultado es muy bueno. Esto es lo que se consigue cuando nos enfocamos en el paciente, ya que lo más importante es la salud y seguridad del paciente, junto a su resultado.

"La cirugía plástica está en nuestra vida y va a continuar estando, pero lo que debemos hacer es quitar esa banalidad y ser profesionales".

P: ¿Qué avances han mejorado la seguridad y los resultados en los pacientes?

R: La cirugía plástica no es como la informática, en la cirugía hay que establecer unas bases y es algo que no cambia. La tendencia actual es ir a las mínimas incisiones, a una mayor seguridad y una recuperación rápida con pocas molestias y todo esto no sale en Instagram pero es así. En definitiva tenemos que ser menos invasivos y más preservativos, para preservar la salud del paciente.

P: ¿Cree que el auge de la cirugía plástica continuará creciendo? ¿Qué cambios prevé?

R: La cirugía plástica está en nuestra vida y va a continuar estando, pero lo que debemos hacer es quitar esa banalidad y ser profesionales.

Hay que tener claro el enfoque, es decir abordar esta disciplina desde la ética y la profesionalidad ,y tener claro que el centro siempre es el paciente, y no la máquina, el aparato o la foto que se ve en redes sociales, ya que cada persona es única y cada persona necesita una técnica única, y un enfoque individual . Y eso no se puede ver en una foto por más imágenes que enseñemos.

