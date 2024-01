Siete de cada diez españoles considera que las desigualdades entre hombres y mujeres son ahora menores que hace 10 años, pero el 44,1% de los hombres opina que «se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora se está discriminando a los hombres», algo que también piensan el 32,5% de las mujeres. Por tanto, el discurso ultra de Vox y de influencers negacionistas que mantienen que la discriminación es un invento ideológico está calando en buena parte de la población, según revela la última encuesta sobre estereotipos de género del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada ayer lunes.

El sondeo, realizado con una muestra de 4.005 entrevistas en noviembre, indica que seis de cada diez mujeres son de la opinión de que las desigualdades aún son «muy grandes o bastantes grandes», pero este porcentaje cae casi 20 puntos, hasta el 48,2%, entre las personas de sexo masculino. Asimismo, ocho de cada diez féminas considera que «no se logrará la igualdad» a menos que los hombres también se impliquen, pero entre los varones solo el 74,2% piensa lo mismo.

Las tareas domésticas

La investigación también pregunta por el reparto de las tareas domésticas y de cuidados y vuelve a demostrar que las mujeres son las principales encargadas de limpiar, cocinar o hacer la compra. Ellas dedican casi tres horas al día de media, frente a las dos horas de los hombres (en concreto 172 minutos las mujeres y 126,76 minutos los hombres). Pero en el cuidado de los hijos los días laborables, la distancia entre los dos sexos aumenta: mientras las mujeres dedican 412,25 minutos (6,7 horas) a sus hijos, ellos ocupan unos 228,88 minutos (3,7 horas) de su tiempo, es decir, la mitad. El cuidado de las personas dependientes, como mayores, se iguala un poco, aunque las mujeres dedican una hora más: 364,69 minutos, unas 6 horas, y los hombres 314,11 minutos (unas 5 horas).

Acoso sexual

Asimismo, también hay preguntas sobre acoso sexual y estereotipos de género. A este respecto, destaca que casi la mitad de los españoles (hombres y mujeres) admite que ha escuchado comentarios sexistas por parte de amigos y familiares en los últimos 12 meses. Y, sobre comportamientos más graves, el 13,8% de las mujeres asegura haber presenciado cómo un hombre acosaba sexualmente a una mujer, porcentaje que desciende al 8,1% de los hombres. En cuanto a la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, el 9,7% de las féminas y el 5,4% de los hombres asegura haber presenciado algún comportamiento de este tipo en el último año.

En la encuesta también se muestran diferencias de género respecto a las profesiones. Así, tanto hombres como mujeres consideran que los varones realizan tareas físicas como reparar calderas (49,9 %), conducir un taxi(21,4 %) , reformar la casa (49,4 %) o reparar un ordenador (29,3 %), mientras que las mujeres se centran en los cuidados (48,1%).

Pornografía y prostitución

Seis de cada diez españoles, por otro lado, considera que ver pornografía –contenidos que la mayoría califica de «machistas»– es más propio de hombres que de mujeres, al igual que consumir prostitución (casi el 85 % cree que es más propio del sexo masculino). Por otro lado, la encuesta del CIS indica que «es notable la diferencia de opiniones» en aspectos como salarios, ascenso laboral o acceso a puestos de responsabilidad. Así, el 78% de las mujeres están de acuerdo con la afirmación de que ellas «tienen que esforzarse más que los hombres para demostrar que pueden desempeñar el mismo puesto de trabajo». Este porcentaje, sin embargo, baja 26 puntos cuando se pregunta a los hombres: un 51,8% está de acuerdo y un 46,3% niega que sea así.

Cambios generacionales

Si se compara la situación en materia de igualdad con la de hace diez años, el 70,7 % de los españoles cree que las diferencias entre sexos son menores. Por su parte, las mujeres también consideran que ha habido un avance, aunque un 22,4 % cree que no se han producido cambios. Tras el análisis, un 10,3 % de hombres no se considera feminista (alcanzando el 14,7 % entre los encuestados de 16 a 24 años, mientras que un 5,8 % se definen como muy feministas (el 9,5 % entre los mayores de 75 años). Por su parte, el 7 % de mujeres no se considera nada feminista ( el 9,8 % entre los mayores de 75 años) y el 16,1 % se califican como muy feministas (el 17,4 % con más de 75 años).