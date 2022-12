El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, «Humans Fest», organitzat per la Fundación por la Justicia, ha anunciat la temàtica per a la seua XIV edició: la perspectiva de gènere en la defensa pels drets humans. L’objectiu és fer costat al cinema que identifica i qüestiona la discriminació, la desigualtat i l’exclusió per motius de gènere, com també les accions que s’emprenen en qualsevol part del món per a canviar i avançar en la construcció de la igualtat.

«Humans Fest» portarà a la ciutat una selecció de treballs cinematogràfics i documentals que la ciutadania podrà gaudir en diferents espais. «El feminisme ha estat la gran revolució de l’últim segle, però encara així molts dels nostres drets segueixen en disputa, especialment els de les dones més vulnerabilitzades: les pobres, les racialitzades, les trans, les de determinats països del Sud Global», assenyala la directora del festival Majo Siscar.

Així, el pròxim festival oferirà una mirada oberta, inclusiva i diversa a la lluita pels drets que ajude a derrocar estereotips i a crear un nou imaginari entorn dels rols i identitats de gènere. «Si bé les dones ostentem els pitjors índexs de pobresa, desigualtat o violència, volem subratllar la nostra capacitat d’agència i resiliència. Perquè som les que continuem sostenint la vida i, ara, som les que encapçalem protestes i canvis davant les agendes més conservadores», afegeix.

Bon acolliment

Donat el bon acolliment que va tenir en 2022 a les portes de l’estiu, «Humans Fest» ha decidit mentindre juny per a celebrar la seua edició d’enguany. En concret, tindrà lloc des del dijous 1 fins al divendres 9 d’aquest mes. De nou, el festival no sols comprendrà projeccions, sinó que comptarà amb una programació variada en activitats, com a fòrums de drets humans, tallers, exposicions o concerts.

Així mateix, tampoc canvia l’equip, que continuarà liderat per la periodista Majo Siscar, qui tornarà a comptar amb les també periodistes Cristina Vivó, com a coordinadora de producció, Pilar Almenar, de sensibilització, i Laura Bellver, de comunicació.

«Confiem en el cinema com a eina d’incidència, denúncia i debat des de 2008, quan vam posar en marxa aquest festival. Sabem que 2023 no serà una excepció. Demostrarem una vegada més que a la ciutadania li interessen els drets humans i que necessitem iniciatives com aquesta per a reflexionar sobre ells i generar un compromís col·lectiu», conclou José María Tomás y Tío, president de Fundación por la Justicia.

El festival ha publicat les bases d’inscripció per a participar en les seccions oficials, les quals es poden consultar en la web i en la plataforma especialitzada Festhome. En aquesta ocasió, el termini romandrà obert durant tres mesos: des del dimarts 20 de desembre fins al dilluns 20 de març de 2023.

Es distingeixen quatre categories: Humans Fic, per als millors llargmetratges i curtmetratges internacionals de ficció; Humans Doc, per als millors llargmetratges i curtmetratges documentals; Curt i Barrejat, per a curtmetratges valencians que aborden els drets humans en gènere documental o de ficció; i 1 minut, 1 dret, per a micrometratges realitzats per estudiants.