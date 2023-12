L’Ajuntament de València ha editat una guia amb consells per a gaudir d’un Nadal més sostenible, elaborada per educadors mediambientals i distribuïda en cinc blocs: estalvi energètic, decoració sostenible, consum responsable, alimentació saludable i reciclatge.

Entre els consells figuren recomanacions per a reduir el consum d’energia, amb l’ajust de la temperatura de les llars o la utilització de bombetes led, així com l’ús de materials reciclats per a la decoració de la casa o menús més saludables amb aliments de proximitat, ha informat el consistori.

El regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, ha anunciat esta guia i ha assenyalat que el Nadal «és una festa familiar que generalment va associada a un augment de la despesa i del consum».

«És important saber que podem gaudir d’estos dies d’una forma més conscient i sostenible. El Nadal és un bon moment per a reflexionar sobre la nostra manera de consumir. És bo conéixer que consumir millor contribuïx a la preservació del nostre planeta i ens fa igual de feliços», ha manifestat.

L’edil ha recordat que en 2024 «València és la Capital Verda Europea i el compromís de l’ajuntament amb el medi ambient i la millora climàtica és indiscutible».

La guia, publicada en la web de la Fundació València Clima i Energia, també aconsella racionalitzar la compra de regals i de fer un ús correcte dels diferents contenidors de reciclatge dels residus repartits per la ciutat.

Sobre l’increment de la despesa en alimentació durant les festes de Nadal, el regidor ha afirmat que València és «una terra amb una producció agroalimentària de molta qualitat. L’aposta per aliments de proximitat ens permetrà confeccionar menús molt apetibles, molt saludables i també més econòmics».

Des de l’Oficina de la Energia de l’Ajuntament de València es recomana no tindre la calefacció a temperatures elevades, aïllar correctament portes i finestres i apagar el rúter d’internet mentre s’estiga fora de casa.

A més, la fundació recorda que les compres es poden fer també a les botigues tradicionals i el comerç local, així com portar bosses de roba per a fer la compra, utilitzar tovallons o estovalles de tela en la taula, descongelar els aliments dins de la nevera, o optimitzar l’ús del forn o la vitroceràmica.

També es recomana utilitzar els electrodomèstics com la llavadora o el rentavaixella en els horaris amb l’electricitat més barata i apostar per menús amb verdures i productes de temporada i de proximitat.

Per a reduir la petjada de carboni en la mobilitat, un dels consums que major impacte negatiu té en el medi ambient, es recomana fer els desplaçaments en transport públic, apostar pel tren o compartir vehicle quan siga possible.