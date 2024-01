L’any 1994 es va produir el conegut «incendi de la Vallesa» que va afectar principalment a la zona de la Canyada en Paterna i Entrepins en l’Eliana. Com a conseqüència, diverses associacions veïnals es van unir per a reivindicar la situació d’abandó del bosc i sol·licitar la seua protecció. Així va nàixer la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria (CDBT) que, trenta anys després, continua amb la tasca de preservar el bosc.

«La nostra reivindicació principal era protegir la Vallesa, en aquells moments com a Paratge Natural Municipal. L’any 2007 ens va sorprendre i ens va alegrar que es declarara Parc Natural del Túria, una millora per al parc que pot accedir als fons europeus», explica Ángel Morales, president de la coordinadora.

«Treballem dia a dia per a protegir i sensibilitzar a la població sobre el parc natural. En este sentit, el 27 de gener fem el primer ‘dissabte de basuraleza’ en Riba-roja, un nou projecte que ha obtingut una ajuda de 1.000 euros en els premis Implicació Ambiental de Caixa Popular», comenta el president.

Basuraleza

El concepte «basuraleza» forma part d’una campanya per a conscienciar sobre el problema del fem en entorns naturals i promoure accions per a combatre’l. «Ja tenim una experiència dilatada en recollida de fem i residus en l’entorn del parc, però en esta ocasió volguérem que el projecte fora els dissabtes perquè puga ser una activitat a nivell familiar, que els xiquets i les xiquetes tingueren un paper important i que més persones puguen vindre amb nosaltres. A més a més, les dates en les que es realitza cada acció està seleccionada prop d’un dia mundial per a sensibilitzar sobre diverses causes. Este primer dissabte s’ha triat pel dia mundial de l’educació ambiental, que es commemora el 26 de gener. «El que volem és conscienciar a les persones que el fem no pot estar en un entorn natural», expressa Morales. «Com estem al costat del riu, si ve una pluja torrencial de les quals solen ser habituals, tot el fem que està en els marges dels rius acaba en la mar i ja sabem el que està passant amb els plàstics actualment».

Per al dia 27 hi ha inscrites més de 50 persones. «Notem cada vegada més l’interés de la gent per sumar-se a este tipus d’iniciatives», diu el president de la CDBT. «En octubre de 2023 férem una neteja en Riba-roja en la que entre 55 persones adultes i 14 xiquets i xiquetes replegaren 77 kilos de residus. Al principi no es veia el fem, però t’acostes a les herbes i comences a recollir», comenta Ángel Morales.

«Una cosa és el fem pesat i una altra són els microplàstics com els confetis, que no pesen res i són molt costosos de llevar», explica Morales. Este mateix problema passa amb els cigarrets «sobretot en les zones amb taules per a menjar». «És un problema de concienciació» declara. «Si no hi ha una paperera a prop, guardes el teu fem en la motxilla i després el tires. Les papereres en el bosc són un problema si no hi ha una gestió dels residus i, a més, es poden volcar o eixir de les bolses i acabar en terra».

Modus operandi

«Tot el voluntariat es concentra en un punt, els tècnics del parc natural fan una xarrada relacionada amb l’entorn, per a saber com comportar-te i on estàs, també al voltant del dia mundial i, després, es passa a l’acció», explica.

Les següents dates són el 2 de març a l’Eliana pel Dia Mundial de la Naturalesa; el 18 de maig a San Antonio de Benagéber pel Dia Mundial del Reciclatge: el 8 de juny a Vilamarxant pel Dia Mundial del Mediambient i, per a finalitzar, el 19 d’octubre a la Canyada pel Dia Mundial de la Protecció de la Naturalesa.