Caixa Popular va llançar en setembre la 1ª convocatòria d’Ajudes a la Implicació Ambiental amb un fons de 10.000 euros per a impulsar la realització de projectes que treballen per la conservació i sensibilització en matèries com el medi ambient, sostenibilitat o lluita contra el canvi climàtic. La preocupació per l’entorn és un dels principis del cooperativisme. És per això que en Caixa Popular té especial rellevància la cura del medi ambient.

Dijous 14 de desembre se celebrarà al Jardí Botànic de la Universitat de València el lliurament als 4 projectes premiats. Un esdeveniment conduït per l’educador ambiental i fundador de Bioagradables, Emilio Beladiez. L’accés a l’esdeveniment és lliure amb inscripció prèvia en la web de Caixa Popular. Els projectes seleccionats són: «Sábados de Basuraleza», de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, premiat amb 1.000 euros; «Comunidad Energética Solidaria Malvarrosa», de Coensoma, premiat amb 2.000 euros; «Cosecha de Salud. Educar en valores contra el Cambio Climático», de la Asociación Rincón de Velluters, premiat amb 3.000 euros, i «Fire Leader», de Interpreta Natura premiat amb 4.000 euros. Levante-EMV i Caixa Popular obrin una finestra a la sostenibilitat Premis fotogràfics A més, també es reconeixerà als premiats de la 3ª edició de la Mostra del Canvi, el concurs de fotografia organitzat per Caixa Popular i que té com a objectiu conscienciar sobre el canvi climàtic. Les premiades són, en tercer lloc, Marisa Aguar amb 100 euros per la fotografia «Niu d’ocells fet amb restes de plàstic»; en segon lloc Fernando Fuentes, amb 200 euros, per «El fuego que apagó un rayo» i en primer lloc Mónica Romero, amb 500 euros, per «Albufera contaminada», i que a més farà lliurament de 500 euros a l’organització Acció Ecologista Agró.