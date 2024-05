València lidera los asesinatos en 2024: en el primer trimestre hubo 17, uno cada 5 días

No es una sensación, es una realidad: València se ha convertido en una tierra de crímenes. Rara es la semana en la que no se produce uno y, a veces, dos. Incluso en un mismo día, como este martes, cuando hubo dos asesinatos en menos de 24 horas: el primero, de madrugada, en Gandia, donde un sintecho de Letonia, de 56 años, mató a martillazos a un ucraniano de 53 con el que malvivía en una tienda de campaña, en mitad del marjal, rodeados de basura, botellas vacías de alcohol y ratas; el segundo, en València, en plena calle y a plena luz del día, cuando un joven de 28 años asesinó a su tío, de 64, a cuchilladas y hachazos porque no estaba de acuerdo en que su madre le cediera un piso que él consideraba parte de su herencia.

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al primer trimestre de 2024 confirma todas las sospechas: la provincia de València se sitúa, con mucha diferencia a la cabeza del ranking de homicidios dolosos y asesinatos consumados, con 17 delitos de ese tipo en solo tres meses. Un crimen cada poco más de cinco días. Una cifra insostenible.

La situación se vuelve más oscura si cabe cuando se comprueba que provincias más pobladas, como Madrid o Barcelona, por ejemplo, se quedan en 5 y 7 casos, respectivamente. Es más, en la Comunidad de Madrid el número de asesinatos ha bajado, ya que en el primer trimestre de 2023 se habían registrado 8 crímenes.

La provincia de Cádiz, con 11 crímenes, es la segunda con mayor número de homicidios dolosos y asesinatos

La provincia que se sitúa justo después de la valenciana es Cádiz, con 11 asesinatos en esos tres meses: ahí se incluyen los dos guardias civiles muertos al ser embestida su patrullera por una narcolancha en Barbate.

Volviendo a València, los 17 homicidios dolosos (ahí no se incluyen los imprudentes) y asesinatos consumados suponen un aumento del 240 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado solo cinco. Otro dato: que la provincia de València registrase 17 crímenes en tres meses supone que casi uno de cada cinco (el 18,5 %) de todos los perpetrados en España (92) ocurrieron aquí.

Valéncia, a la cabeza

En el análisis por ciudades, València se lleva la palma: siete de los 17 (el 41 %) se produjeron en el término municipal del Cap y casal. El caso más grave, obviamente, fue la ejecución a tiros de tres narcos colombianos junto a una de las torres del Saler, en la noche del 27 de febrero de este año.

Ni siquiera esa masacre, que aún está bajo investigación del grupo de Homicidios de la Guardia Civil y del que se considera responsable a un clan de narcos con el que estaban enfrentados en Barranquilla los asesinados en el Saler, justifica ese aumento, en este caso, del 250 % respecto a las dos muertes violentas que se habían registrado un año antes en el mismo periodo.

La comparativa con otras grandes ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, tampoco deja bien a València. En la capital madrileña solo hubo un asesinato en ese periodo de 2024, y en Barcelona, cinco.

En la provincia de Alicante ha habido cuatro muertes violentas y en la de Castelló, ni una sola

Por lo que respecta al resto de la C. Valenciana, entre enero y marzo de este año hubo 21 crímenes: los 17 de la provincia de València y cuatro más en la de Alicante. Ninguno en la capital alicantina. Tampoco, obviamente en Castelló.

Si lo que se analizan son los homicidios y asesinatos que se han quedado en grado de tentativa, hay un pequeño respiro: la provincia de València es la tercera, junto con Murcia, con 18 casos registrados en el primer trimestre de este año. Por encima se sitúan Madrid y Barcelona con 36 casos cada una de las dos únicas ciudades españolas que superan a València en número de habitantes.

