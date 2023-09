A estas alturas del baile, con el público cada vez más saturado de grandes macrofestivales en los que la posibilidad de disfrutar de la música de forma tranquila brilla por su ausencia, tal vez sea hora de empezar a hablar de «festivales de proximidad». Es decir, aquellos que se integran en el entorno y adecuan su tamaño al del lugar en el que se celebran, dirigiéndose tanto a los habitantes de la localidad como a sus visitantes. Un festival, en definitiva, sostenible.

Como muestra perfecta de estos festivales de proximidad, tenemos el Festival Itinera, que durante 2023 celebra su segunda edición en la Comunitat Valenciana. Un festival cuyo objetivo es el de acercar la música a los Pobles Xicotets de menos de 2.000 de la Comunitat Valenciana. Acercar la cultura a lugares a los que habitualmente no suele llegar, democratizándola al abrirla así para todos los habitantes de la Comunitat. Pobles Xicotets que desde hace tiempo se hayan en riesgo de despoblación por los más variados motivos, y que necesitan de iniciativas económicas, laborales, o de infraestructuras y servicios para no desaparecer en el olvido. Y por supuesto, también iniciativas culturales que permitan a los habitantes de estos pueblos su pleno desarrollo personal.

Hablamos de pueblos como los pertenecientes a la Ruta 99, es decir, las localidades de la Comunitat Valenciana que cuentan con menos de un centenar de habitantes. Y es precisamente la Ruta 99 la que presta respaldo Itinera junto a otras instituciones como AVANT (Agenda Valenciana Antidespoblament), el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana), la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Además de los acuerdos de colaboración que ha establecido Itinera con los Conservatorios Superiores de Música ‘Óscar Esplà’ de Alicante, ‘Salvador Seguí’ de Castellón y ‘Joaquín Rodrigo’ de València. Acuerdos que permiten a las y los alumnos de dichos conservatorios contar con sus primeras oportunidades encima de las tablas ante el público. Y es que los jóvenes músicos de hoy pueden convertirse en grandes interpretes el día de mañana, habida cuenta de la presencia constante de las y los músicos valencianos en algunas de las principales orquestas del mundo. De dichos conservatorios han salido formaciones como el Trio Street Sax, el Gaman Quintet o el Grupo Kintsu, nombres habituales del cartel de Itinera en la presente edición.

Si hay algún pueblo que sepa de sostenibilidad es Carrícola, localidad de la comarca de la Vall d’Albaida considerada como la más ecológica de nuestro territorio. «Carrícola desde los años 80 ha apostado por la sostenibilidad», explica Pedro Altabert, alcalde del pueblo. « Fue pionera en la implantación del sistema de riego por goteo, y la agricultura ecológica. Actualmente, también gestionamos la recogida de la fracción orgánica que se transforma en abono y se reparte a las vecinas y vecinos del pueblo para su utilización, y por el abono de los jardines municipales. La depuración natural de las aguas residuales es otro elemento atractivo del pueblo y por el cual incluso nos visitan para ver in situ el funcionamiento de nuestra depuradora de filtro. Recientemente, también disponemos de una planta fotovoltaica que provee de energía a todas las dependencias municipales. Todas estas cosas y otras no serían posibles de llevar a cabo sin la implicación de todo el municipio».

Frente al modelo planteado por grandes macroeventos que ofrecen infinidad de conciertos en un solo fin de semana, Itinera plantea otro diferente. Ofrecer actuaciones en distintos Pobles xicotets de la Comunitat cada fin de semana durante los meses más cálidos del año, y ampliar y complementar la oferta cultural de cada localidad.

Actuaciones "singulares"

«En nuestro caso no concebimos dar cabida a grandes eventos», continua Altabert. «Nosotros preferimos a apostar por actuaciones más singulares y próximas, dirigidas a nuestra gente y a aquellos que quieran venir a disfrutar con nosotros. Hemos vuelto a la tradición de grupos más pequeños que actúan en la plaza del pueblan donde creamos una simbiosis entre el artista y el espectador y permitimos que todas y todos puedan participar y disfrutar de la fiesta de una manera más respetuosa». Y honrando esa tradición de pequeñas actuaciones en la plaza del pueblo, Itinera ofrecerá la actuación de The Street Foxes, combo hispano australiano que juega hábilmente con sus referencias Blues, Swing, Jazz y pop hasta hacer aflorar un estilo propio tan refrescante como luminoso y divertido. Sus actuaciones conectan rápidamente con el público al combinar su repertorio propio con adaptaciones de grandes clásicos de los estilos referidos, que permanecen en la memoria colectiva de varias generaciones. The Street Foxes actuarán en la plaza del pueblo de Carrícola hoy viernes 1 de septiembre a las 23:00 h.

Los Street Foxes harán doblete este fin de semana. Cecilia Huerta al saxo y Liam Jones a la guitarra se dirigirán de la mano de Itinera al municipio menos poblado de la Comunitat Valenciana. Hablamos de Castell de Cabres, Poble xicotet de la comarca del Baix Maestrat con tan solo 22 habitantes censados en 2022 según el Instituto Nacional de Estadística. Su actuación supondrá el broche de oro a las Fiestas de San Lorenzo, patrón de la localidad. «A lo largo del año gozamos de varias actividades culturales como actos escénicos o presentaciones de libros dentro del programa ‘Llegim als Pobles’, sobre todo a través de la Diputación de Castellón. Aunque es cierto que nuestro presupuesto no alcanza a tener todas las que quisiéramos, con lo cual iniciativas como las de Itinera siempre son bienvenidas, nos encajaba para cerrar las fiestas del pueblo, y además ayudan a dar visibilidad el mismo», señala Maria Jose Tena, alcaldesa de Castell de Cabres.

Un Poble Xicotet que goza de un entorno natural maravilloso, situado dentro del Parque Natural de la Tinença de Benifassa. «En Castell de Cabres», prosigue la alcaldesa, «somos uno de los pueblos más tranquilos de la zona, y podemos ofrecer naturaleza y sobre todo calidad de vida». Que no es poco. Calidad de vida que no romperá sino que enriquecerá el Festival Itinera durante este fin de semana. The Street Foxes actuarán en la plaza de Castell de Cabres el domingo 3 de septiembre a las 17:00 h.Ecología, respeto e integración en un pueblo y su entorno. Eso seguirá ofreciendo Itinera a través de su recorrido por los Pobles Xicotets de la Comunitat Valenciana. La semana que viene más.