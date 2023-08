Conexiones. Conexiones humanas, reales y tangibles a lo largo y ancho de nuestra geografía. Rizar el rizo. Eso es lo que pretende el Festival Itinera durante este fin de semana. La semana pasada el festival ofrecía una actuación de los Street Foxes en Sacañet, población de 52 habitantes incluida dentro de la Ruta 99, es decir, la ruta de Pobles Xicotets de la Comunitat Valenciana de no más de 100 habitantes. Y esta semana ofrecerá en una pedanía de Sacañet, la aldea de Canales, otro de los conciertos incluidos dentro de la programación del festival más peculiar de cuantos se celebran en nuestra geografía. Un festival dedicado a acercar la música a la localidades de menos de 2.000 habitantes de la Comunitat Valenciana, vertebrando el territorio, democratizando la cultura y ayudando al aportar esa misma cultura, a través de la música, a la lucha contra la despoblación.

Acercar la música

En la localidad de Canales, de tan solo 28 habitantes situada en la comarca del Alto Palancia, provincia de Castellón, se podrá disfrutar de la actuación de Eric Benavent, saxofonista que domina desde las piezas más clásicas del jazz hasta los sonidos más vanguardistas del pop y que se ha incorporado con fuerza a partir de esta segunda edición en la Comunitat Valenciana. Según Miguel Gámiz, alcalde de Sacañet y Canales, “nos interesamos por el festival debido a que figuraba en la oferta de actividades de la Ruta 99, ya que en el pueblo no nos es posible de momento organizar este tipo de actividades a lo largo del año. Nos apuntamos para que se conozca un poco más el pueblo, ya que la repoblación es un poco difícil, pero todo lo que sea publicidad para el pueblo siempre es bienvenida”. Un pueblo que se encuentra a más de 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar y del que a tan solo diez kilómetros se puede encontrar el río Palancia, con sus bellísimas cascadas, pozas y rincones ideales para refrescar los calores veraniegos. La actuación tendrá lugar hoy viernes 11 de agosto a las 20:00 en la Plaza del Horno de Canales.

Para llevar a cabo su ruta por las poblaciones menos conocidas de nuestro territorio, Itinera no solo cuenta con el respaldo de la Ruta 99, sino también de instituciones como AVANT (Agenda Valenciana Antidepoblament); el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana); À Punt, la radiotelevisión pública valenciana; y los tres Conservatorios Superiores de Música de la Comunitat Valenciana, esto es, el “Óscar Esplà” de Alicante, el “Salvador Seguí” de Castellón y el “Joaquín Rodrigo” de Valencia.

Mientras que el tiempo corre del viernes al sábado, en cuanto a espacio no se mueve de la comarca del Alto Palancia. En todo caso, Itinera se desplaza hasta Higueras, población de 46 habitantes en 2022 según el INE (Instituto Nacional de Estadística). En el término municipal de este Poble Xicotet se encuentran las mayores alturas de la sierra de Espadán, desde las que se disfrutan vistas privilegiadas de los valles de Palancia y Mijares e incluso se llega a vislumbrar el mar Mediterráneo. “En pueblos como el nuestro, que no gozan de mucho presupuesto, este tipo de actividades gratuitas para los vecinos vienen como caídas del cielo. Iniciativas como Itinera nos parecen fantásticas al ofrecernos estas actuaciones.”, apunta Mercedes Giménez, alcaldesa de Higueras. Se desplazará hasta la localidad Taali Khali , agrupación de World Music formada en 2022 en la prestigiosa Berklee College of Music de Valencia. Combo multicultural, con componentes multiculturales, que logra sorprender a la audiencia no tan solo con sus composiciones originales sino con sus particulares arreglos de conocidos temas de la India y de Oriente Medio, pasando por el jazz fusión o el flamenco. Acercando no solo música sino también la cultura de otras partes del mundo a las poblaciones de nuestro territorio. Y es que las conexiones más orgánicas, más humanas, siempre estarán por encima de las conexiones a través de cables de fibra óptica. El concierto de Taali Khali dará comienzo a las 22:00 h en la Plaza del Ayuntamiento de Higueras el sábado 12 de agosto.

Conectamos ahora el L’Alt Palància con L’Alt Millares. Sin necesidad de teclado y pantalla. Tan solo viajando hasta Fuentes de Ayódar, población de 95 habitantes cuyos principales motores son la agricultura y el turismo de interior. “Todo nuestro entorno y parajes naturales son de gran atractivo para nuestros visitantes”, explica Jordi Lucena, alcalde de la localidad. “Además contamos con construcciones como el Lentisco, el Molino o el Pozo Negro.” Respectivamente, un árbol milenario inscrito dentro del catálogo de Árboles Singulares y Monumentales de la Comunitat Valenciana, un molino de trigo de la época morisca, y una preciosa piscina natural en plena sierra de Espadán. Hasta este Poble Xicotet se desplazará el Gaman Quintet, formado por alumnos del Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” de Castellón, como muestra patente de la colaboración con los Conservatorios de nuestro territorio antes mencionada.

Excitante e imprevisible

El Gaman Quintet propone un excitante e imprevisible viaje musical que conecta Europa y América a través de piezas de compositores como Manuel de Falla o Julio Medaglia. “Creemos que participar en Itinera puede ser un atractivo más para nuestros habitantes. No se suelen disfrutar de este tipo de eventos en el pueblo más allá de las fiestas patronales. La del festival es una iniciativa que ayuda a dar a conocer a los pueblos más pequeños y con menos recursos de la Comunidad.”, apostilla Lucena. Los habitantes de este Poble Xicotet podrán disfrutar del concierto del Gaman Quintet el domingo 13 de agosto a las 22:00 horas en la Zona de Espectáculos de Fuentes de Ayódar.

Repetira actuación Eric Benavent el sábado 14 en Fageca, Poble Xicotet de 104 habitates situado en la comarca del Comtat de Cocentaina, en la provincia de Alicante. La población por excelencia de la sierra de Alfaro. Según Nùria Llodrà concejal del ayuntamiento, “Itinera nos permite seguir con la oferta cultural q ofrecemos durante el año y q se incrementa en temporada estival. El objetivo es el de atraer el mayor número de personas y dar a conocer nuestro pueblo cultura, gastronomía paisajes y alrededores”. La actuación de Eric Benavent tendrá lugar el lunes 14 de agosto en la Plaza del Árbol de Fageca a las 22:30 h.

Y para rematar el trayecto, la ruta de Itinera prosigue hasta el norte de la Comunitat, justo en el ecuador del mes de agosto, cuando el calor veraniego se haya en su pico extremo, para ofrecer la actuación de una de las formaciones más refrescantes del cartel del festival, The Street Foxes. En el repertorio de este dúo hispano australiano tiene cabida desde el jazz latino, el soul, swing y adaptaciones de las canciones pop más reconocibles de todos los tiempos, dejando un excelente sabor de boca allí por donde pasa. Los Street Foxes llevarán su música hasta Herbers, Poble Xicotet situado en la comarca dels Ports de Morella. Población que repite participación en el festival después de su edición inaugural en 2022. “Es muy importante llevar cultura a los pueblos de nuestro tamaño, una herramienta más para luchar contra la despoblación. Los habitantes de las poblaciones pequeñas tenemos el mismo derecho que los residentes de las grandes ciudades a tener acceso a la cultura, y una iniciativa como Itinera es muy valorada para poder contar con ese acceso”, cuenta Daniel Pallarés, alcalde de Herbers. El concierto de The Street Foxes arrancará el martes 15 de agosto a las 20:00 en la Plaza de Herbers. Al igual que el resto de conciertos mencionados, será de entrada gratuita para los vecinos y público asistente.

Conexiones reales, humanas, tangibles. Conexiones entre diferentes Pobles Xicotets y otras culturas a través del la música. La semana que viene, más.