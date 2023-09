Ray Charles, Leon Bridges…por versionar, se atreven hasta con himnos populares Bella Ciao. Además de las composiciones propias recogidas en su primer álbum “The Colour of The Weath/El color del trigo”, publicado este mismo 2023. Al final de la actuación, el resultado siempre es invariablemente el mismo. El público rompiendo a aplaudir, pidiendo bises que ellos ofrecen encantados, y dejando tras de sí muchas más sonrisas de las que encontraron al arrancar las primeras notas. Hablamos de The Street Foxes, una de las revelaciones de la presente edición del Festival Itinera. Un festival que ya celebra su segunda edición en nuestro territorio y en la que , habiendo celebrado ya más de 40 conciertos, cuadruplica de momento la cifra de actuaciones ofrecidas respecto a la edición inaugural del año pasado. ¿El objetivo de Itinera? Acercar la música a las poblaciones de menos de 2.000 habitantes de la Comunitat, democratizando la cultura haciéndola llegar mucho más allá del público urbanita. En palabras de Marcel Marata, director de Itinera, “activar la rueda de la felicidad”.

The Street Foxes ofrecerán la primera de las actuaciones de este fin de semana dentro de la programación de Itinera en un precioso enclave situado en la comarca del Alto Palancia, provincia de Castellón. Caudiel, con sus casi 700 habitantes, es un punto de peregrinaje obligatorio para los amantes del senderismo, ya que por su término municipal pasa la Vía Verde de Ojos Negros, la vía verde acondicionada más larga de España con sus 161 kilómetros de recorrido. “Iniciativas como las de Itinera nos brindan la posibilidad de ampliar con la música la oferta cultural de nuestra población”, comenta Antonio Martínez, alcalde de Caudiel. Una oferta cultural que incluye festividades como la Feria de la Cereza, el producto típico de la localidad, fiesta declarada de Interés Público Provincial. O la Festividad de la Virgen del Niño Perdido, que se celebra precisamente esta semana. "Es importante que actuaciones como las que ofrece Itinera recalen en Caudiel" “También contamos con el Camarín de la Virgen, dentro de la Iglesia de San Juan Bautista de Caudiel. La muestra de arte barroco más antigua de Castellón, restaurada en los últimos tiempos”, apunta Martínez, un alcalde que lleva prácticamente una década como propietario de la vara de mando de este pequeño gran “Poble Xicotet”. “Las caudelianas y cuadelianos cada vez exigen más, como es lógico,” explica el alcalde “aunque prácticamente contamos con los mismos recursos. Por eso es importante que actuaciones como las que ofrece Itinera recalen en Caudiel. No solo para dar mayor visibilidad a una población que cada vez apuesta más por el turismo de interior, sino también para que gente de todas las edades del pueblo puedan disfrutar del concierto”. No solo se estrechan vínculos entre los habitantes de la población, sino que puede ser otro aliciente para atraer a nuevos residentes que huyan en un éxodo por ahora tan lento como silencioso desde las grandes ciudades. “En los últimos tiempos si que hemos notado un incremento lento pero progresivo de nuevos habitantes, gente que por diversos motivos huye de la masificación de localidades mucho más grandes que la nuestra. Parece que se apuesta cada vez más por la tranquilidad y la calidad de vida que por la vida urbanita”, apostilla el alcalde de Caudiel. Un Poble Xicotet con todos los servicios necesarios y en el que los niños pueden jugar en plena naturaleza al salir del colegio. La actuación de The Street Foxes en Caudiel tendrá lugar este mismo viernes 8 de septiembre a las 16:00 h. en la Plaza Nueva de Caudiel. Para la siguiente actuación de Itinera este fin de semana nos movemos no solo en el espacio sino también en el tiempo, a medida que el verano se nos va escapando lentamente, como un puñado de arena que se escurre entre los dedos, con las primeras lluvias que presagian el cambio de estación. Tal y como trata de no permanecer estática e inalterable al paso del tiempo la siguiente parada de Itinera. “Desde hace algunos años le estamos dando mucha importancia al turismo, así que siempre que podemos acogemos actividades como las de Itinera, que promocionan la vida y la cultura del municipio. Las solicitamos para que el pueblo siga en movimiento”, señala Evaristo Martí, alcalde de Rossell. Dar visiblidad Justo a la entrada del parque natural de la Tinença de Benifassà, en la comarca del Baix Maestrat, rodeado de montañas y paisajes que marcan numerosas rutas para las y los amantes del senderismo, se encuentra este gran Poble Xicotet de la provincia de Castellón, con una población que bordea los 900 habitantes. “Este tipo de iniciativas no solo dan visibilidad a municipios pequeños, como es nuestro caso. También dan un sentido de comunidad cuando reúnen a persones de diferentes edades, géneros, grupos sociales, etc., para disfrutar juntos de la cultura. Fortalecen los lazos dentro de la comunidad y la dotan de un sentido de pertenencia a la misma”, prosigue el alcalde de Rossell. Una vez más, fortalecer los lazos dentro de la comunidad. Vertebrarla y, a su vez, vertebrar el resto del territorio. Son otros de los principales objetivos de Itinera. Para lograrlos, el Festival cuenta con el respaldo de instituciones como AVANT, la Agenda Valenciana Antidepoblament; la Ruta 99, compuesta por las poblaciones alicantinas, castellonenses y valencianas de menos de 100 habitantes; el ISEACV, Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana; la FEMPV, Federación Española de Municipios y Provincias; y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Dentro de los límites del municipio, el visitante de Rossell también puede maravillarse con la ermita de Sant Marc, paraje desde donde se divisa el mar mediterráneo. O la Font de Baix, a la salida del pueblo, espacio en la que encontramos una vegetación variada y unos chopos imponentes. Pero no será allí donde Itinera ofrezca su actuación, sino en el Planet del carrer Mar. Actuación a cargo de Eric Benavent, saxofonista formado en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València. Y es que ese es otro de los pilares del festival, establecer acuerdos con los Conservatorios Superiores de Música de Alicante, Castellón y Valencia para dar la oportunidad a las y los alumnos de subirse encima de un escenario, en ocasiones por primera vez, ante un público fuera de los círculos especializados. Desde el jazz clásico a las tendencias más innovadoras Eric Benavent, por su parte, es un músico curtido ante el público, con el que establece una conexión tan inmediata como cercana, y cuyas interpretaciones pueden ir desde el jazz clásico a las tendencias más innovadoras del género, pasando por adaptaciones de temas más pop de todas las épocas. Así, entre su repertorio, tienen cabida desde Stevie Wonder, a Frank Sinatra pasando por Jarabe de Palo. Un repertorio tan ecléctico como imprevisible en el que el tan joven como veterano ejecutante reclama habitualmente la participación del público para transformarlos de meros espectadores pasivos a participantes activos de la fiesta. La actuación de Eric Benavent dará comienzo el domingo 3 de septiembre a las 19:30 h. en el Planet del carrer Mar. Fortalecer los vínculos dentro de las comunidades y atraer nuevos visitantes a ellas. Mantener a los Pobles Xicotets en movimiento. Activar la rueda de la felicidad. Todo eso y mucho más seguirá ofreciendo el Festival Itinera Comunitat Valenciana hasta el próximo mes de octubre. La semana que viene más.