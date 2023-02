El futuro más cercano del Valencia preocupa y mucho a la afición. El club perdió la oportunidad del mercado de fichajes, Gattuso se marchó tras no conseguir los resultados esperados pero, según versión oficial, de «mutuo acuerdo» y con Voro los dos partidos han acabado con derrota, sin goles a favor y con la sensación de que el técnico se está comiendo una vez más el ‘marrón’ mientras Meriton improvisa qué hacer en las próximas semanas. De fondo el Athletic y la protesta de este once de febrero, más aún teniendo en cuenta que la situación se antoja insostenible y el conjunto de Mestalla no gana desde antes del parón contra el Betis en ese 3-0 que hizo disfrutar a Mestalla. A pesar incluso de haber tenido un calendario muy cómodo en este inicio de año.

El gran problema ahora está en saber qué va a pasar con el banquillo en una situación crítica. Gattuso ya tenía demasiados problemas en las segundas partes -cabe recordar que solo ganó a un técnico una vez había comenzado la ventana de cambios del segundo tiempo- y en los duelos con Voro, que no es culpable, la situación no ha mejorado. El equipo en Girona llegó al minuto 78 sin realizar cambios e incluso con 1-0 en el marcador para el cuadro gironí, el técnico decidió esperar. Después de esos dos encuentros, ¿qué opina la afición? En una encuesta realizada en la web de Superdeporte, el 86 por cien de los votos fue para el ‘sí’ mientras que solo el 14 se decantó por seguir con Voro en el banquillo de Mestalla a pesar de las dos derrotas de manera consecutiva. Desde la llegada de Meriton han sido muchos los técnicos que ha tenido el Valencia CF en el banquillo. El primero de los elegidos fue Nuno Espírito Santo, quien aterrizó sin demasiado cartel pero realizó una fantástica primera temporada tanto por juego como de resultados y metió al equipo en la Champions League. Después, tras un break con Voro, llegó Gary Neville, quien duró poco en el cargo. Pako Ayestarán fue el siguiente en coger las riendas del equipo pero tampoco hubo buenos resultados y otra vez llegó Voro. El siguiente fue Prandelli, quien apareció para ser el primero en tratar de abrir los ojos al valencianismo y destapar a Meriton. A partir de ahí, Voro de nuevo, y el éxito de Marcelino García Toral, quien consiguió la Copa del Rey. Y desde su salida Celades, Voro ‘again’, Javi Gracia, Voro, Bordalás, Gattuso y Voro. Posible sustituto El Valencia CF, por otra parte, valora el fichaje de un nuevo entrenador. El club blanquinegro ha sondeado la posibilidad de contratar a Abel Ferrerira según informa el periodista Bruno Andrade desde Brasil. Sin embargo el actual preparador de Palmeiras ha rechazado la oferta valencianista. En este caso la información que da el periodista de UOL Esporte explica que el club de Mestalla está rastreando el mercado en busca de un nuevo técnico. A priori Salvador González ‘Voro’ aseguró en su primera rueda de prensa como entrenador del Valencia que se quedaría hasta final de temporada, sin embargo, el discurso varió tras la derrota en Montilivi: «Me dieron la confianza pero es verdad que llevo pocos días. Yo estoy aquí por un acto de responsabilidad. Si no ganamos partidos vendrá otro entrenador supongo y esto no quiere decir que me borre», aclaró el actual técnico. Por otro lado Abel Ferreira ha declinado la oferta del Valencia CF según la versión de Bruno Andrade. Al parecer la intención del entrenador portugués es la de finalizar su contrato con el equipo brasileño hasta final de su contrato en 2024, con el que ha conseguido resultados muy positivas desde su llegada. Ferrerira, de 44 años, cogió las riendas del Palmeiras en el año 2020 después de sus etapas en el Sporting de Braga y el PAOK griego. Con el conjunto brasileño, Ferreira ha conquistado un total de siete títulos entre los que destacan las dos Copa Libertadores consecutivas en 2020 y 2021 además del Campeonato Brasileño en 2022. Números de gran entrenador en el fútbol sudamericano.