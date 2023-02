El 11-F fue un éxito. El valencianismo se echó a la calle para clamar contra la gestión de Peter Lim y dejar vacío Mestalla durante los primeros 19 minutos en una imagen que, como en mayo, volvió a dar la vuelta al mundo. La Avenida de Suecia se quedó pequeña y los tornos del estadio solo registraron la entrada de 8.700 espectadores al principio del partido. La multitudinaria protesta confirmó los pronósticos de Libertad VCF y demostró la dimensión internacional de la protesta (mucha repercusión en Inglaterra e Italia) y la fuerza de una afición que no está dispuesta a aflojar hasta que consiga la marcha del máximo accionista. Dentro de dos semanas nueva concentración. 25-F. La lucha contra Meriton continúa.

Libertad VCF ha citado al valencianismo el sábado 25 de febrero a las 20:00 horas en la Avenida de Suecia en los prolegómenos del Valencia-Real Sociedad en Mestalla (21:00) para seguir presionando a la propiedad y las instituciones con un solo objetivo: «Lim go home». «La concentración en defensa del valencianismo continúa. En cada partido. En cada ocasión. Que no tenga sentido. Los echaremos de nuestro club», decía la plataforma de oposición a Lim a la finalización de la manifestación del sábado.

El presidente de Libertad José Pérez lanzó un mensaje de agradecimiento a la afición. «Gracias, mil millones de gracias a todos los valencianistas. Anoche demostrasteis porque el Valencia CF tiene 103 años de historia. Anoche demostrasteis que sois lo más digno y grande que tiene el club. Muchos de vosotros hicisteis que anoche se me saltaran las lágrimas viniendo a darnos las gracias. Desde Libertad vamos a seguir luchando por el Valencia y por todos vosotros. Nunca os agradeceremos lo suficiente que salgáis a defender a vuestro club. Sois muy grandes. Siempre lo hemos dicho, recuperar nuestro club para los valencianistas requiere mucho trabajo y aplicar mucha inteligencia. Lo requiere expulsar a Lim y lo requerirá un proceso después de él para que no caiga en manos de otro sátrapa. Pero lo conseguiremos. Hay que seguir luchando. Las próximas semanas os pediremos más esfuerzo, quizá esfuerzos que puedan ser cuestionados. Pero la vida del Valencia CF está en serio peligro y cada vez nos queda menos tiempo. Debemos apretar. Y espero que todos los actores de este problema tomaran nota. El sátrapa Peter Lim y su socio Jorge Mendes pero también las administraciones locales y nacionales y como no Caixabank. No toleraremos que se nos mate sin luchar»

La plataforma también agradece la valentía de las peñas que secundraron la protesta y dieron adelante demarcándose de l’Agrupació. «Orgullosos de ver cómo la afición del Valencia se resiste a ser manipulada y vejada. Gracias a todos los que lucháis por un futuro digno. Esto es sólo el inicio. Cada partido en Mestalla desde Libertad VCF organizaremos más protestas».

El 11-F ha supuesto un antes y un después en las peñas del Valencia. Hasta 50 se han desmarcado del discurso «tibio» de l’Agrupació y se han adherido a un comunicado que apoyará «sin fisuras» todas las manifestaciones que se convoquen contra la gestión de Peter Lim. El comunicado fundacional comenzó siendo de quince peñas (Benicarló, Betxí, Blavets de Pinedo, Campanar, Chelva, Chulilla, Club 1919, Colla Blanc-i-negre, Collonuts, Gregorio Ruiz de Cofrentes, Llamosí, Piratas Che, Lo Rat Penat de Barcelona, Ribesalbes y Titaguas), pero a última hora del domingo ya eran cincuenta las que habían dado un paso adelante de forma oficial. Hubo peñas que se adhirieron al comunicado ayer después de la protesta multitudinaria del sábado. Con otras ya se han entablado conversaciones y se esperan que se sumen a lo largo de la semana.

Las últimas peñas en incorporarse de manera oficial a esta otra Agrupación son las de Covalta d’Albaida, Ginebra, Ondara, Lanzarote, Guiri de Londres, Francia, Los Calavera, Albaceteche, El Falçó de Jesús Pobre, Contestana, Vilavella, Romis, Alcàcer, Minuto 42, Argentina, Nippon Japón, Terramelar, Altura, USA, La Estaca de Higueruelas y Albalat dels Sorells.