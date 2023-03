Rubén Baraja no tiene miedo al Atlético de Madrid. Respeta al equipo del Cholo, pero ve al Valencia capacitado para «competir contra cualquiera» si mantiene las señas de identidad del último mes. El Pipo cree, pero sin caer en euforias porque la realidad del equipo es otra. «El Atlético es poderoso en su campo como nosotros queremos serlo en Mestalla. Rival difícil pero demostramos que competimos en cualquier campo. Como en el Camp Nou. Tenemos que ir con ese pensamiento. Pasa por ser valientes, por sacar nuestra mentalidad competitiva. El Atlético no concede mucho, defiende bien y siempre está bien estructurado. Es un equipo complicado. Se equivocan poco y son muy sólidos pero nosotros tenemos que buscar nuestro camino», decía el vallisoletano.

El técnico reconoce la necesidad de dar un paso adelante lejos de Mestalla. «Tenemos que y ser capaces de llevar cosas que hacemos en casa llevarlas a competir y hacerlas fuera de casa. Esto pasa por ser equipo, por llevar los partidos al límite, tenemos que ser sólidos y fuertes y hacerlo como equipo. Es uno de los caminos que yo veo más claros. Se ha demostrado que cuando el equipo compite bien y lo hace de manera solidaria podemos competir a cualquiera. Tenemos que dar un paso adelante. En casa sí hemos competido bien pero con nosotros fuera de casa nos falta ese plus. Hay que creer y no olvidarse que esto es un proceso de máxima dificultad. No nos tenemos que confundir. Que hagamos cosas bien no te garantiza que vayas a salir de esta situación. Esto es un camino difícil». El Pipo no quiere que nadie crea que el objetivo ya está conseguido: «Si pensamos que ganando dos partidos está todo hecho, tendremos un error de cálculo importante. Pero no solo nosotros, sino de todo el mundo. Hemos generado esperanza, el equipo puede mejorar, generar puntos, competir. Pero no podemos confundir la esperanza con nuestra realidad», decía.

Sin contacto con Lim

Baraja reconoció que no ha hablado con Peter Lim durante su primer mes al mando del equipo, pero no es algo que le preocupe. «No es algo que me preocupe. Yo siempre he dicho que mi objetivo es trabajar para el club, para el Valencia. La situación es compleja. Lo era y sigue siéndolo. He transmitido tranquilidad. Tenemos medios para trabajar aquí que son fantásticos. Queremos conseguir el objetivo. Hay determinadas cosas para mí no son fundamentales en mi día a día. Estamos preparados para los partidos, en el trabajo, en analizar al rival. Queremos trabajar con intensidad. El resto de cosas es algo que no es algo. No he hablado y no es algo que me preocupe. Lo que el club siempre me ha transmitido es que tengo la total disponibilidad de lo que necesite para poder trabajar».

Baraja, formado como técnico y jugador en el Atlético, puso en valor el proyecto del Atlético y habló del sello del ‘Cholo’ Simeone, al que considera «un referente». «Es un club que ha evolucionado y crecido muchísimo. Lleva ocho o diez años arriba, peleando por títulos. Ha tenido una continuidad en cuanto al proyecto de consolidarse como uno de los mejores equipos de España y de Europa La continuidad también es muy importante. Ojalá sea eso algo importante y que podamos ver en Valencia», decía.