«Tiene que servir para cambiar muchas cosas»

Rubén Baraja respira aliviado. Su Valencia, el «club de sus amores», está salvado tras el empate de ayer en el Benito Villamarín gracias al gol, de nuevo, de Diego López. Tras los 90 minutos, el técnico del Valencia era la viva imagen de un hombre aliviado y tranquilo, pero cansado mentalmente tras meses de sufrimiento: «Estoy absolutamente destrozado ahora mismo. Nos hemos dejado toda la energía para que los jugadores creyeran. Es el club de mis amores y he cumplido un sueño; pero necesito un par de días de descanso y reflexión», comentó.

El Pipo cumplió su palabra y durante los 90 minutos centró sus cinco sentidos en el Villamarín, sin estar pendiente de otros resultados. Así lo explicó: «No he visto nada hasta el final que el delegado me lo ha dicho. Porque le había prohibido que me lo dijera porque eso te afecta al rendimiento. Si es positivo también. Cuando han acabado los partidos ya hemos disfrutando, porque estábamos en Primera, pero hemos tratado de aislarnos».

Con el trabajo completado, ahora todos los focos recaen en si continuará en el banquillo. «Creo que hay que hacer ciertas reflexiones hoy. Una de ellas es analizar las causas de por qué el Valencia estaba hoy peleando por no descender. Hay que ser autocríticos. Nos tiene que servir de lección para cambiar muchas cosas para ser un club potente con nuestra afición detrás. Que tenga exigencias máxima toda la temporada. Desde los utilleros, el club, médicos, jugadores. Solo así podremos avanzar. Para mí lo más importante es que hoy esto sirva para le futuro».

«He hecho una reflexión desde la tranquilidad. No quiero valorar nada más, necesito desconectar, ha sido durísimo en todos los sentidos y me acuerdo ahora de todos los que han estado conmigo, de toda la afición que ha dado ánimos. Quiero disfrutar del momento. Cuando me recupere valoraré las situaciones».

Por supuesto volvió a destacar el papel de la afición en este duro trayecto. «El porcentaje de Mestalla ha sido brutal. En casa hemos sacado el doble de puntos y hemos ganado a rivales muy buenos como el Madrid. Ha sido fundamental. Yo tenía claro que la clave estaba en Mestalla». Y el de los ‘niños’, que le han dado varios puntos al Valencia en la recta final: «los jóvenes nos han impulsado con atrevimiento, piernas frescas y sentimiento de querer ayudar».

Antes de marcharse, mandó un mensaje al valencianismo: «Me gustaría dedicarle esta situación a todos los valencianistas que han creado en nosotros, los que creyeron en Carlos y en mí. Se lo dedico a ellos y a los que han dudado o no han creído, pues que lo disfruten, que el Valencia el año que viene está en Primera».