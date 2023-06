El Valencia CF ha emitido un comunicado de respuesta a las declaraciones con las que ayer el jugador del Real Madrid, Rodrygo Goes, insistió en que todo Mestalla le cantó "mono" a Vinicius. Rodrygo se sumó así a lo dicho por su entrenador, Carlo Ancelotti, en la polémica rueda de prensa postpartido en Mestalla, si bien el italiano días después matizaba sus palabras y accedía a reconocer que el público en general no le destinó insultos racistas a Vinicius. El Valencia CF pide con este comunicado "máximo respeto" por su afición y que no se le ataque con "informaciones falsas y bulos".

Ancelotti recula y pide perdón al valencianismo El comunicado del Valencia CF apunta lo siguiente: "El Valencia CF lamenta y desmiente de forma tajante las falsas afirmaciones del jugador Rodrygo Goes, en las que afirma que todo nuestro estadio y afición profirieron cánticos racistas. Tales manifestaciones son graves mentiras que contribuyen a estigmatizar de forma totalmente injusta a una afición ejemplar como es la del Valencia CF. Al igual que hizo su entrenador, Carlo Ancelotti, que rectificó sus palabras después del partido, pedimos a Rodrygo Goes que también rectifique estas falsedades. El Valencia CF se reserva tomar las medidas legales pertinentes para defender el honor de nuestro club y afición. A los futbolistas también se les debe exigir rigor y responsabilidad a la hora de hacer declaraciones. Asimismo, y una vez más, queremos ratificar nuestra más enérgica condena a cualquier tipo de racismo o violencia y así lo demostramos con la expulsión de por vida de los tres aficionados implicados en este lamentable incidente. No hay duda de nuestra lucha y compromiso para erradicar esta lacra social. Pedimos de nuevo el máximo respeto por nuestra afición y que no se le ataque con informaciones falsas y bulos." COMUNICADO OFICIAL | CONTRA LAS FALSEDADES Y POR EL RESPETO A NUESTRA AFICIÓN — Valencia CF (@valenciacf) 15 de junio de 2023 Los ataques, ahora, de Rodrygo Han pasado ya varias semanas pero el 'caso Vinícius' sigue dando que hablar. El futbolista brasileño, en el Valencia-Real Madrid disputado el pasado 21 de mayo, recibió insultos racistas por parte de unos cuantos aficionados que ya han sido expulsados de Mestalla y han recibido la correspondiente sanción por sus actos. En libertad los tres jóvenes detenidos por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla No obstante, Ancelotti en rueda de prensa y Vinicius en un vídeo en sus redes sociales apuntaron que los insultos fueron proferidos por todo el estadio en su conjunto, algo que las distintas pruebas recogidas desmienten (se escucha el cántico de "tonto" en lugar de "mono"). El Comité de Competición, finalmente, sancionó al club de Mestalla con cerrar la grada de animación Mario Alberto Kempes durante cinco partidos, que posteriormente se redujeron a tres. Ayer Rodrygo, compañero de Vinicius en el Real Madrid y también brasileño, volvió a hablar del tema en rueda de prensa durante la concentración con la selección brasileña. El atacante comentó que "estaba en el campo y vi a todo el estadio gritando 'mono'. Es algo que también ocurre conmigo. Yo también estaba muy triste". Eso sí, en contra de lo que dijo Vinícius en un duro comunicado que emitió tras el episodio de Mestalla, Rodrygo negó que España sea un país racista: "Mucha gente habla de que España es racista. Yo vivo ahí y afirmo que España no es racista. El racismo está por todo el mundo y puede haber personas aquí que lo sean".