El nombre de Yunus Musah es uno de los más importantes dentro de la 'Operación Salida' del Valencia CF de cara a poder desencallar la situación en el mercado de fichajes, ya que es uno de los futbolistas por los que el club puede sacar una interesante cantidad económica.

Su gran pretendiente es, desde el principio de la ventana estival, el AC Milan. El conjunto rossonero tiene su nombre marcado en rojo por el potencial que le adivinan y porque se encuentra metido en el proceso de renovar su parcela ancha.

Parecía que los fichajes de Ruben Loftus Cheek primero y de Tijjani Reijnders después iban a situar la contratación del norteamericano como una cuestión secundaria o accesoria a la reformulación de su centro del campo, pero tal y como señala la Gazzetta dello Sport, los milanistas van a volver a la carga con una ofensiva para tratar de convencer al Valencia CF de desencallar la operación.

A pesar de que hace unos días se publicó en Italia que el Milan no se iba a mover de su última propuesta, que no alcanzaba los 15 millones de euros, ahora plantearán una oferta más próxima a los 20 para tratar de cerrar este capítulo y hacerse con los servicios de Musah, que no es intocable para Rubén Baraja y que puede aliviar un poco la delicada situación económica de la entidad.