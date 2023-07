El problema del Valencia con Samu Castillejo cada vez se hace más grande. Primero fue la lesión que le impidió jugar el primer amistoso de la pretemporada. Luego, su polémico viaje a Ibiza en su día libre. Lo último, unos desafortunados ‘tuits’ de su hermano de la temporada pasada criticando las decisiones de Rubén Baraja. La realidad es que cada día que pasa el malagueño se encuentra más en la rampa de salida.

Samu Castillejo se defendió de las críticas que recibió en redes sociales por llegar a València el domingo a medianoche en un vuelo procedente de Ibiza. El jugador del Valencia, que lleva desde el sábado entrenando al margen del grupo, aseguró a través de sus redes sociales que en su día de descanso es «libre para hacer me salga de ahí abajo siempre y cuando respete las normas» y aclaró el motivo de su ausencia en los tres últimos entrenamientos.

«Ya que vais de periodistas lo suyo es que informarais bien o la verdad. El viernes recibí un golpe en la tibia que me dejó fuera del entrene del sábado, pero claro ahí no había nada que inventar, entonces es mejor no decir nada. Por último, en mi día libre con mi pareja voy dónde me apetece y me salga de ahí abajo siempre y cuando respete las normas como siempre he hecho desde que aterricé en Primera amigos. Un saludo», aseguró. Esa lesión le impidió jugar este martes en Paterna.

Los polémicos tuits del hermano

Por si fuera poco, salieron a la luz pública unos ‘tuits’ de su hermano criticando al entrenador. «La que viene que siente a Samu otra vez y la siguiente, pa’ la B», escribió por primera vez José Castillejo en el Rayo-Valencia de abril. «Pero si no para de meter defensas, Baraja no está ni para Primera Regional», escribía tras el Celta-Valencia de mayo. Además, utilizó términos como «Quilonaso» en alusión al agente de Baraja Manuel García Quilón o «Barracaso» en referencia a los planteamientos del Pipo.

Castillejo, con o sin mensajes, no entra en los planes de Baraja. El club trabaja en su salida porque tiene una de las fichas más elevadas de la plantilla. Su marcha ayudaría al club a reducir masa salarial. El jugador está dispuesto a salir siempre y cuando encuentre un equipo que satisfaga sus pretensiones. De momento, tiene una oferta del fútbol turco.