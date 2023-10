El terremoto político en Valencia continúa después de las primeras entregas de Meriton Confidencial. Las formaciones políticas que forman parte del Ayuntamiento de València han puesto el foco a José Marí Olano, concejal del Partido Popular (PP), por su presunta voluntad de facilitar el convenio a Meriton y la compatibilidad o no de su cargo público con su empleo en KPMG España.

Pero la concejala de Hacienda y Participación del Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, ha asegurado a Levante-EMV que "José Marí Olano ya ha aclarado que no ha participado en los casi diez años de vinculación profesional con KPMG Abogados, S.L.P., en ningún asunto de cualquier naturaleza que, directa, indirecta, o incluso remotamente, esté relacionado con el Valencia C.F., S.A.D., o con Meriton Holdings. No se ha producido, por tanto, ningún conflicto de interés, y José Marí Olano quiere resaltar que, al igual que el Ayuntamiento de València, KPMG Abogados, S.L.P., aplica una estricta política de prevención, control y evitación de conflictos de intereses, que José Marí Olano cumple escrupulosamente", ha detallado. De esta forma, el Concejal de Grandes Proyectos no ha participado mediante KPMG España en la negociación Ayuntamiento-Valencia CF por el convenio del Nou Mestalla.

Por su parte, la postura de Vox sobre la situación de José Marí Olano es que el concejal para grandes proyectos debe dar un paso a un lado y no negociar el convenio del Nuevo Mestalla. "Debe echarse a un lado en las negociaciones del Valencia CF por un clarísimo conflicto de intereses. Y si no, María José Catalá debe apartarlo. Siempre LVL", expuso Juanma Badenas, el portavoz del partido en Twitter.

En el vídeo que adjunta, el representante de Vox explica su punto de vista: "Yo nunca he dudado de la honestidad personal de don José Marí Olano. Lo que sí que es cierto es que debido a las informaciones que han surgido en la relación que tiene KPMG con el grupo Meriton y su posición en este momento como concejal delegado de grandes proyectos y como gran negociador entre el Ayuntamiento de Valencia y el Valencia CF, que es una parte más de ese holding de Meriton, no es sostenible".

Del mismo modo, Papi Robles, portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento de València, la que ha formulado la petición de que se investigue la relación de Olano y Meriton, ASÍ CO: “Desde Compromís pediremos al resto de partidos con representación en el Ajuntament de València que se adhieran a la petición de un pleno extraordinario con tres puntos en el orden del día que incluyan: la comparencia de la alcaldesa María José Catalá, la creación de una comisión de investigación y un informe de la intervención general del Ajuntament”.