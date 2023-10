'Meriton Confidencial': la saga continúa

Las nuevas entregas de ‘Meriton Confiencial’ han agitado el avispero político y social. A lo largo de la semana este periódico ha publicado una serie de documentos a los que ha tenido acceso y que han profundizado y retratado la forma de gestionar el club de Peter Lim, Layhoon y los suyos. Después de los históricos ‘Audios de Anil’ que acabaron con la presidencia Anil Murthy, en las diferentes publicaciones se ha puesto el foco en asuntos como la situación fiscal de la presidenta, el nulo trato preferencial que tiene el Valencia CF entre los negocios del magnate singapurense, las relaciones de interés que hay alrededor de asuntos clave como el nuevo estadio o circunstancias pasadas que realizan un perfecto dibujo de los patrones de conducta de Lim como empresario.

El miércoles se lanzó el primer episodio. En él se puso de manifiesto que no consta en la Agencia Tributaria ninguna declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España por parte de Layhoon. De acuerdo a los datos de los que dispone la Agencia Tributaria a fecha de septiembre de 2023, no existe información relativa a rentas o rendimientos imputables por el IRPF. Ni antes -desde 2014 hasta 2017- ni ahora. Asimismo, se puso de relieve que buscaba estar menos de 182 días en territorio nacional a pesar de tener un cargo de tanta relevancia como la presidencia para acogerse a su situación de ‘no-residente’. Superdeporte, que tuvo acceso a todos sus vuelos en la ‘zona Schengen’ (espacio aéreo que comprende a 27 países europeos que han abolido los controles fronterizos) pudo acreditar que el club queda ‘descabezado’ alrededor de 200 días al año y que no estuvo en Valencia en momentos clave como la renovación de Rubén Baraja o el fichaje de Pepelu.

Unos datos que dejan bien a las claras el poco cariño, profesionalidad y cercanía en la gestión que Lim le brinda a la entidad de Mestalla a pesar de que en el proceso de venta Amadeo Salvo vendió que sería diferente porque llegaba para «cumplir su sueño». Aunque la realidad es que su «sueño» lo ha puesto en manos de la misma persona que está en la directiva de casi 30 empresas más y que pasa más tiempo fuera de la ciudad que en ella.

Reacción política

La situación fiscal de Layhoon provocó el malestar de los políticos. Justo la mañana siguiente habló Juanma Badenas (Vox, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento) y cargó duramente contra ella, además de instar a Hacienda a investigar su situación. También puso el foco sobre José Marí Olano, concejal de Grandes Proyectos y encargado del asunto del convenio del Nou Mestalla, por su posible conflicto de intereses dado que es también socio de KPMG, una consultoría con la que Peter Lim ha trabajado en numerosas ocasiones. El resto de grupos señalaron también a este político con Sandra Gómez para los socialistas y Papi Robles por Compromís como portavoces. La estrecha vinculación entre la empresa consultora y el máximo accionista fue tratada en profundidad en la entrega del día siguiente y en el pleno del viernes se pidieron explicaciones al respecto. Y es que el club se encuentra en conversaciones con la administración para la redacción de un convenio que regule la relación jurídica entre ambos y en el que Meriton quiere conseguir ‘rebajas’ a las condiciones iniciales.

Entre los ‘guardaespaldas’ de Lim también se señaló a Germán Cabrera de King & Wood Mallesons o Javier Tebas, que ha defendido constantemente a Lim a nivel público. Cabe recordar que el máximo accionista le ayudó a abrir una oficina en Asia.

Red de sociedades

El tercer día de la saga se reveló el uso que se hace del nombre de empresas europeas en Singapur. Y es que hay tejida toda una red de sociedades con el nombre de Valencia, Manchester, McLaren, Kestrel... que se dan de alta y de baja en el país asiático en diferentes sedes fiscales, toda una serie de movimientos de lo más extraños. En ese entramado, uno de los nombres que hay que marcar en rojo es el de Valencia Club de Fútbol (Asia). Esa fue una de las muchas empresa creadas con el nombre de ‘Valencia’ que se puede encontrar en Singapur. En total hay alrededor de 25 con algo muy llamativo y es el gran número de empresas que han sido dadas de baja al poco tiempo de haber sido creadas.

Caso ‘Raffles’

Por último se cerró con el análisis del juicio del ‘Raffles Club’, el más largo de la historia de Singapur. La manera de proceder de Lim en aquella estafa dejó bien a las claras su sed de poder y sus pocos escrúpulos para desplazar al resto de socios, así como que Layhoon ya por aquel entonces era la «lugarteniente de confianza de Peter Lim».