Portazo al soterramiento de la Ronda Norte que plantean los vecinos de Benimaclet

La vicealcaldesa y candidata socialista a la alcaldía de València Sandra Gómez ha valorado positivamente que la Asociación de Vecinos de Benimaclet “haya empezado a utilizar y a trabajar sobre el concepto de parque, un concepto que hasta el momento sólo venía defendiendo el grupo socialista, frente al resto de formaciones políticas”.

“Es positivo porque, tal como nosotros defendemos, un parque es para el uso de todos los vecinos y vecinas a los que quieren representar, no como hasta ahora que parecía que estaban defendiendo parcelar y privatizar espacios y uso público sólo para determinados vecinos y vecinas de Benimaclet”, ha manifestado Sandra Gómez.

Estas manifestaciones de la vicealcaldesa responden a la propuesta lanzada por la AVV de Benimaclet, de la que ha dado cuenta Levante-EMV en su edición digital, que plantea crear un gran parque en el denominado PAI de Metrovacesa para crear una gran zona verde de transición entre la ciudad y la huerta, entre el barrio de Benimaclet y la zona agrícola periurbana que rodea al populoso barrio. Los vecinos, y el equipo de urbanistas y paisajistas que han colaborado en esta propuesta vecinal, plantean enterrar una parte de la Ronda Norte con el objetivo de convertir Benimaclet en "la porta de l'Horta".

Por su parte, la vicealcaldesa rechaza la posibilidad de soterrar la Ronda Norte solo en Benimaclet y no en otros barrios como Orriols, Torrefiel o Benicalap.

“Lo que hay que plantear ahora -afirma Sandra Gómez- es qué piensa el resto de partidos sobre lo que hoy se está proponiendo: Qué piensan y cómo le van a explicar a los vecinos de Orriols, Torrefiel y de Benicalap que se soterran la ronda en el barrio de al lado y a ellos les corresponde tener los problemas del túnel", ha expuesto y ha defendido que “no puede haber ventanas a la huerta para unos y barreras para otros”.

Gómez ha advertido sobre “la incoherencia” de esta propuesta “cuando en Pérez Galdós estamos apostando por soterrar el túnel porque genera contaminación ambiental y contaminación acústica, sobre todo, a los vecinos que viven encima”. “Quieren replicar un modelo que no es bueno para Pérez Galdós y me gustaría que alguien me explicara por qué en este caso sí es bueno para Benimaclet y sobre todo por qué es bueno para los vecinos y vecinas de Orriols, Torrefiel y Benicalap”, ha continuado.

"Para mí, los vecinos de Orriols, Torrefiel y Benicalap valen exactamente lo mismo que los de Benimaclet y, por lo tanto, quiero buscar una solución que sea buena para todos", advierte la vicealcaldesa Sandra Gómez

Crítica a Compromís por su interés "electoral" en Benimaclet

“No creo en este modelo de barrios de primera y de barrios de segunda. Y eso no solo vale para los barrios del centro. Vale igualmente para los barrios que algunos creen que tienen que poner de moda o que tienen que poner de mayor relevancia porque creen que es donde tienen más espacio o más representación electoral", lanzó Sandra Gómez en clara alusión a Compromís, uno de los feudos tradicionales de Joan Ribó en la ciudad.

"Para mí, los vecinos de Orriols, Torrefiel y Benicalap valen exactamente lo mismo que los de Benimaclet y, por lo tanto, quiero buscar una solución que sea buena para todos. Una solución que, por lo tanto, haga más permeable la ronda, esté más integrada paisajísticamente. Pero no sólo para los vecinos de Benimaclet sino también para los de Orriols, Torrefiel y Benicalap", ha concluido Gómez.