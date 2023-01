El relevo en la concejalía de Cultura Festiva se producirá el 20 de marzo, cuando Pere Fuset retome sus atribuciones tras dejar a Carlos Galiana poder gestionar la cabeza del león, las Fallas. Sin embargo, en los últimos meses, el durante tres años arrinconado edil ha empezado a tener una visibilidad manifiesta.

Casualidad o no, este martes ha tenido una reunión con la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. En principio, como concejal de Agenda Digital, para ofrecerles el Geoportaly la AppValència para señalar en tiempo real el programa de festejos y algo tan complejo en esta fiesta como la ubicación de cada procesión y ubicación de imágenes. Pero la Semana Santa será la primera gran fiesta que afrontará como recuperado titular de la delegación, en la que tambén debutará su nuevo presidente, Carles Genís.

El miércoles tiene una nueva cita, y ésta en clave fallera: se le anuncia como miembro del jurado del Premi Aqüeducte que concede la falla de la Plaza de Segovia.

Desde que Carlos Galiana anunciara que no continuaría como concejal de Compromís, Fuset se ha dejado ver en difeerentes ámbitos festivos, tanto falleros como no, acudiendo a aquellos lugares en los que era invitado y que, no hace tanto tiempo, optaba por no ir para no generar la duplicidad de ediles. Pero desde esa renuncia, la estrategia es clara: que la cabeza visible en Cultura Festiva de cara a los comicios municipales se visibilice. Que la imagen del equipo de gobierno no sea exclusivamente el concejal saliente.

Su última presencia haía sido en la Cabalgata de Reyes, donde estuvo en la zona de autoridades, aunque fuera en un seguno plano y previamente se mostró haciendo una ruta de belenes. Falta ahora por comprobar si acudirá a la fiesta de Sant Antoni, con la que ha mostrado una notable afinidad. Y, sobre todo, como se gestiona esta coexistencia durante los próximos dos meses.