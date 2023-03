Los agricultores que a partir de la semana próxima podrán vender cada martes sus frutas y verduras junto al Mercado de Colón responden a la reacción que han tenido los vendedores del sótano del recinto modernista ubicado en el corazón del Pla del Remei, que el 28 de marzo cerrarán sus puestos en protesta por lo que consideran "competencia desleal". "No creo que un mercado de fruta y verdura un día a la semana suponga competencia para ellos", asegura Bruno Muñoz, agricultor de Castellar que tiene un puesto fijo en el mercado de Russafa y que se ha sumado a los mercados de huerta de proximidad impulsados por al Ayuntamiento de València para ayudar a los agricultores.

David Civera, otro de los productores locales que participa en los mercados de huerta que se han convertido en fijos en los barrios de Benimaclet, Castellar-Olivera, Malilla y Pla del Remei, asegura que los mercados "se han puesto en barrios donde no los había", en muchos casos porque no han podido competir con los supermercados. "En el Pla del Remei no hay un mercado de abastos como tal, porque el de Colón es un mercado de exposición", asegura este joven agricultor.

Los cuatro puestos de productos frescos que subsisten en el sótano de Colón, algunos sucesores de los vendedores originales del mercado cuando sí era un gran espacio de venta de producto fresco, se han especializado en producto gourmet, "de máxima calidad" para fidelizar a una clientela que en este barrio de rentas altas no le importa tanto pagar más. "Nosotros no vamos a vender fresas, ni piña ni tomates raf porque solo ofrecemos productos de temporada". "No somos competencia para ellos, al revés, podemos derivarles clientes". "Todo el que se dedica al mercado sabe que cuantas más paradas mejor", recalca Bruno Muñoz.

"No somos competencia para ellos, al revés, podemos derivarles clientes".

Civera considera que quienes se han opuesto al mercado de huerta que se instalará en la calle peatonal anexa al Mercado de Colón "son una minoria". "Donde hemos ido a vender ha sido muy bien recibido". "Creo que va a favorecer a todos", recalca. "Estamos para ayudarnos".

Muñoz compara el mercado de huerta con los bares. "En una misma calle puede haber muchos bares y cada uno tiene su público". "Es la oferta y la demanda", recalca.

Entiendo el miedo que puedan tener los vendedores de Colón porque todo cambio genera incertidumbre pero la competencia no somos nosotros sino los grandes supermercados y nadie protesta cuando abren uno nuevo", remacha.