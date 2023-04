El alcalde, Joan Ribó, ha valorado la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso que presentaron la Generalitat y la Autoridad Portuaria de Valencia, a través de la Plataforma Intermodal, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el nuevo plan de la Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto aprobado en 2018 por la Generalitat como solución para regularizar la citada zona logística construida y sin uso sobre terrenos de huerta de la Punta hace casi tres décadas.

La admisión a trámite del recurso, ha dicho el alcalde en declaraciones a este diario durante una visita a la Saïdia, "es un indicador de que el Supremo quiere emitir sentencia para dejar claro el futuro de la ZAL". "Es importante que el Supremo se manifieste y clarifique de una vez por toda la situación, aunque ya se haya pronunciado anteriormente", ha destacado el alcalde.

La ZAL, ha añadido Joan RIbó, "no se tenía que haber hecho nunca pero más de veinte años después la situación de los terrenos es muy complicada". El alcalde reclamó sin éxito a la Generalitat que no recurriese la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló hace casi un año el nuevo plan de la ZAL y dio la razón al colectivo Per l'Horta sobre los fallos en la tramitación del mismo (no se hizo mediante un proceso ordinario de evaluación ambiental sino por procedimiento simplificado, para acortar plazos y trámites). La Generalitat, como viene informando este diario, recurrió finalmente y el Supremo ha admitido a trámite ahora formalmente el recurso.

"Espero que se llegue a una solución definitiva". El debate sobre la ZAL "no puede durar eternamente", ha recalcado el alcalde.

Reunión con Calabuig

Por otro lado, el alcalde también ha confiado en que el nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de València de Joan Calabuig, que tomará posesión del cargo el 18 de este mes, ayude a engrasar las deterioradas relaciones puerto-ciudad y la gestión compartida de la Marina de València, donde hay concesiones pendientes de resolver, entre ellas, el centro de datos de los Docks, cuyo uso terciario ha cuestionado el hasta la semana pasada presidente del Puerto, Aurelio Martínez, quien planteó en base a un informe de la Abogacía del Estado la reversión de los espacios portuarios cedidos a la ciudad.

El alcalde ya ha hablado con el nuevo responsable del puerto, con el que compartió desde 2011 oposición al gobierno de Rita Barberá y gestión en el primer gobierno progresista tras las elecciones de 2015. Entre los temas pendientes que Ribó quiere tratar con Calabuig, que aterriza en el cargo a menos de dos meses de las elecciones, está además de la ampliación norte, la gestión de la Marina de València y la cesión de esta a la ciudad. "Vamos a darle unos días de cortesía para que aterrice en el cargo y luego hablaremos de los temas que hay pendientes", ha destacado el alcalde.