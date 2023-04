El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Fernando Giner ha presentado una moción en la comisión de Hacienda para pedir al Congreso de los Diputados una modificación de la Ley de Haciendas Locales, de modo que sí que incluya la posibilidad de bonificar el IBI a las personas con una discapacidad superior al 40%. Todo ello después de que la candidata socialista al Ayuntamiento de València Sandra Gómez haya prometido una medida “que simplemente no puede cumplir, porque la ley estatal no contempla este supuesto y por lo tanto el ayuntamiento no tiene potestad para aplicarlo”.

Así, Giner ha lamentado que Gómez “juegue con un tema tan importante como es el apoyo a las personas con discapacidad”. “Sabe perfectamente que la promesa de rebajar el IBI a las personas con una discapacidad superior al 40% no es posible con la actual Ley de Haciendas Locales. Estamos totalmente de acuerdo con la medida e incluso la apoyamos, pero lo que no vamos a permitir es que se juegue con las personas con discapacidad de la ciudad de València”, ha denunciado. “Sabemos que la campaña electoral es muy dura, pero no podemos ni debemos tolerar mentiras, especialmente cuando afecta a colectivos que ya de por sí tienen muchas dificultades y que históricamente han sido abandonados por las instituciones”, ha censurado. Y además, ha recordado que la rebaja del IBI para las personas con discapacidad es una medida que el CERMI lleva exigiendo desde hace años. “Qué casualidad que la vicealcaldesa se haya acordado de esta propuesta a las puertas de las elecciones, y no durante el tiempo que ha estado gobernando”, ha denunciado. Por todo ello, Giner ha explicado que la formación liberal llevará a la próxima comisión de Hacienda una moción para pedir al Congreso de los Diputados una modificación de la Ley de Haciendas Locales, de modo que sí que incluya la posibilidad de rebajar el IBI a las personas con discapacidad. “Es tan sencillo que resulta incluso insultante el poco interés que ha mostrado Gómez en hacer las cosas bien”, ha considerado al respecto. “Pero como siempre, la promesa electoral va por delante de los hechos”, ha lamentado el portavoz de la formación liberal. Así, ha explicado que la Ley de Haciendas Locales ya prevé otras bonificaciones que tienen en cuenta la situación personal del sujeto pasivo. Por ejemplo, las familias numerosas. “Por lo tanto, esto abre la puerta a que también se pueda incluir a las personas con discapacidad. Pero para ello, hay que trabajar”, ha señalado Giner. “Si el Congreso nos hace caso y la Ley de Haciendas Locales recoge esta excepción, los ayuntamientos sí que podremos regular la bonificación del IBI a las personas con discapacidad una discapacidad del 40%. Pero mientras tanto, cualquier promesa en este sentido no es más que humo, tal y como nos tiene acostumbrados Sandra Gómez con sus maquetas y ciudades virtuales”, ha finalizado al respecto. “No juguemos con los valencianos”. Rebaja en el IBI Te puede interesar: València València prevé ingresar 240 millones de IBI y aplaza el cobro al 28 de abril Igualmente, Giner ha recordado una de las principales propuestas fiscales e la formación liberal: devolver el remanente del Ayuntamiento a los valencianos a través de una rebaja del IBI. “Es muy sencillo: el gobierno de Ribó cerró 2022 con 80 millones de euros de inversiones no ejecutadas. Año tras año, vemos cómo el nivel de ejecución de las inversiones es más bajo. En 2021 tan solo se ejecutó el 32% de las inversiones que se habían prometido a los valencianos. En 2022, el 33%. Y el resto es dinero que se queda ahí, como los 80 millones que tenemos ahora en el remanente”, ha denunciado. “Esto lo que quiere decir es que los valencianos cumplen religiosamente con su obligación de pagar impuestos, pero el ayuntamiento luego no lo revierte en mejoras para la ciudad. Por lo tanto, mi propuesta es muy simple: rebajar el IBI a todos los valencianos en la misma proporción que el remanente. En este caso, 80 millones de euros”, ha indicado. “Para que la tenga el Ayuntamiento, que se la queden los vecinos”, ha continuado. “¿Hay remanente? ¿No nos lo gastamos porque el gobierno de Ribó no sabe cómo gestionarlo? Pues lo devolvemos, así de fácil”, ha finalizado.