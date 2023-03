El Ayuntamiento de València tiene previsto recaudar este año un millón y medio más del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el tributo que representa la mayor fuente de ingresos propios del ayuntamiento de València, concretamente el 68%. Las arcas municipales ingresarán 240,7 millones de euros del citado impuesto en 2023. El incremento de la recaudación, ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, se debe no a una subida de los tipos sino a "una mejor gestión" que permite recaudar más. "Hay inmuebles que antes no pagaban y ahora si lo hacen". En concreto se han incorporado 5.183 inmuebles que incluyen todo tipo de casos, desde edificios que no estaban en el catastro, divisiones de propiedades o nuevas construcciones.

El concejal también ha informado del nuevo calendario de cobro del IBI que arrancó este miércoles, 1 de marzo y termina el 11 de julio, pero que se ha retrasado para los recibos domiciliados y fraccionados casi dos meses para hacer más cómodo el pago a la ciudadanía. El envío de los recibos que ahora empezaba también el 1 de marzo se retrasa hasta el 28 de abril, casi dos meses. Los recibos con pago fraccionado se girarán el 28 de abril, el 20 de julio y el 20 de octubre. Lo que no se incluye de momento son los inmuebles no destinados al culto de la Iglesia, como hospitales, colegios o edificios particulares, que seguirán exentos del pago de la contribución en aplicación de la Ley de Mecenazgo que de momento exime del pago del tributo a los bienes eclesiásticos. Al respecto, el concejal de Hacienda aseguró que el gobierno municipal, formado por Compromís y PSPV, va a seguir trabajando para poder cobrar por los inmuebles lucrativos de la Iglesia. Sanjuán apuntó que están a la espera de la resolución del Tribunal Supremo sobre un caso en Barcelona que "esperamos de la razón al ayuntamiento" y que puede sentar jurisprudencia para otras ciudades. "Nuestra voluntad es poder cobrar el IBI independientemente de quien sea el propietario, ya sea un particular o la iglesia católica". "No es de recibo que un hospital gestionado por la iglesia esté exento del impuesto mientras otros tienen que pagar". Ofensiva del consistorio para cobrar el IBI a la Iglesia por locales de uso comercial Más bonificaciones por instalar placas solares Sanjuán insistió en que los tipos actuales son más bajos que los que había en 2015. La clave del aumento de la recaudación, ha insistido, es que ahora "se recauda más y mejor". "No pagan todos pero si pagan más", ha añadido. "Es una situación de mayor justicia fiscal". Desde 2015, se han realizado 19.000 altas o matriculaciones del IBI. También ha subido el número de bonificaciones, que se sitúa actualmente en 6.748. Se trata de un incremento notable detrás del cual está la instalación de placas solares en domicilios. "Son ya 115 edificios los que han instalado sistemas de captación solar en la ciudad".