El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València y candidato a la alcaldía Fernando Giner ha hecho un llamamiento a toda esa València silenciosa “que se levanta para trabajar, que se encuentra con atascos todos los días y que siempre se encuentra con problemas administrativos”. “A esa València es a la que pienso ayudar bajándoles de una vez los impuestos”, ha manifestado.

“Le hablo a esa València que cada vez que Sánchez o Podemos anuncian una ayuda, sabe perfectamente que para ellos no va. Que sabe que si le llama la Administración es solo para pagar un impuesto o una multa, pero nunca para recibir nada”, ha defendido. De este modo, Giner ha querido recordar a la Valencia trabajadora “que solo da y nunca recibe”. “Esta es la València a la que le tenemos que poner alfombra roja de una vez por todas, facilitarle la vida en lugar de seguir complicándosela”, ha indicado.

“Por supuesto que necesitamos ayudas, y por supuesto que tenemos que conseguir que nadie se quede atrás en los momentos más difíciles. Pero no sé por qué nos hemos olvidado de la Valencia que paga religiosamente sus impuestos y a la que no se le da ni una sola facilidad”, ha considerado. De este modo, Giner ha incidido en la propuesta de una bajada generalizada de impuestos en la ciudad de Valencia.

"Vamos a bonificar la plusvalía por herencia"

“Para empezar, vamos a bonificar la plusvalía por mortis causa, por herencia, porque no hay ningún derecho a que los valencianos tengan que pagar por heredar una propiedad familiar. Y por supuesto, también vamos a bonificar la plusvalía en caso de herencia o traspaso de un negocio. Así es como se ayuda al comercio y a la economía local, y ahí es donde nos van a encontrar siempre”, ha señalado.

Además, Giner ha recordado su propuesta para devolver todo el dinero que los valencianos paguen en impuestos y que el ayuntamiento no haya gastado en mejoras para la ciudad. “Y lo haré a través del recibo del IBI. Es muy fácil: los valencianos pagan religiosamente sus impuestos para que el Ayuntamiento haga cosas. Pues si el Ayuntamiento no hace esas cosas, le devolver el dinero a los valencianos a través de una rebaja del IBI, en la cantidad proporcional al dinero que no se haya gastado”, ha manifestado.

Así, Giner ha recordado que, con esta propuesta de bajada del IBI, en el caso del año 2023, el recibo habría bajado un 32%. “O lo que es lo mismo, el tipo de gravamen habría pasado del 0,723 al 0,49”, ha explicado. Y como ejemplos concretos, ha detallado que un recibo de la Avenida de Francia pasaría de 640 euros a 434; en Malilla, de 300 a 199 euros, y en el Perellonet, de los 350 actuales a 240.

“Además, también nos comprometemos a eliminar el pago de la ORA en València y a introducir bonificaciones del 10% del IBI a los locales que sean el lugar de trabajo de pymes y autónomos”, ha defendido, al tiempo que se ha comprometido a ampliar las bonificaciones del IBI a las familias numerosas de manera que tengan más facilidades para poder acogerse a ellas, y a recuperar la exención de la tasa de mesas y sillas.

Reivindica el centro político

Asimismo, Giner ha defendido el valor del centro político. “Me llegan muchas opiniones de vecinos que dicen que están hartos de Ribó y decepcionados con el PSOE, y observo que este 28M muchos se lo plantean como si fuera un dilema entre bloques. O Compromís y PSOE o PP-Vox. Y yo digo, ¿por qué no hablamos de centro de una vez por todas?”, ha manifestado.

“¿Y qué es el centro político? Pues es una actitud. Actitud para el diálogo, para la convivencia, para la inclusión y para la gestión. Que Valencia sea la ciudad de todos. Ni la Barcelona de la izquierda ni el Madrid de la derecha. Una Valencia que mantenga su esencia y en la que quepamos todos. Porque como bien dice mi lema de campaña, ‘Valencia eres tú’”, ha concluido al respecto.

Así, Giner ha recordado que ha sido el único capaz de llegar a acuerdos con los bloques “por el bien máximo de Valencia”. “Recuerdo que en lo peor de la pandemia, cuando estaban las persianas bajadas, yo llegué a un acuerdo con PSOE y Compromís para dar ayudas a los autónomos, 2.000 euros al taxi, para ampliar el Cheque Escolar hasta las 6.000 familias. Y fui muy duramente criticado por ello en la derecha. Incluso el PP calificó de ‘papelito’ ese pacto. Pues muchos autónomos todavía se acuerdan del dinero que recibieron en lo peor de la crisis gracias a nuestra capacidad para el diálogo”.

“En el municipalismo no se legisla, en el municipalismo se gestiona. Y de todos los candidatos, he sido el único que ha demostrado capacidad para llegar a cuerdos para mejorar la gestión y la vida de los valencianos. Ese es mi proyecto, y eso es lo que necesita Valencia. Tranquilidad, diálogo, gestión, inclusión y un verdadero valencianismo”, ha finalizado Giner.