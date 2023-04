El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València y candidato de esta formación a la alcaldía, Fernando Giner, ha confirmado el ofrecimiento del PP para incorporarse a sus filas. Ocurrió formalmente en una reunión a primeros de este mes de abril convocada por la portavoz popular en València y también candidata a la alcaldía, María José Catalá. En esa reunión, el líder de Ciudadanos rechazó directamente la oferta y, según ha explicado a Levante-EMV, ni siquiera dio pie a hablar de listas u otros pormenores del ofrecimiento.

Según Fernando Giner, esta oferta no es la única que ha recibido de distintas formaciones políticas, pero ha cobrado importancia tras la marcha de su número dos, la concejala Rocío Gil, y su posible incorporación a las filas populares.

Lealtad a su formación

El portavoz de Ciudadanos ha preferido mantenerse fiel al partido que le dio la oportunidad de entrar en política cuando estaba en una posición ascendente y además defender una política que considera adecuada. "Yo entré en política para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma. Mi apuesta es la política de proximidad a la gente, no buscar un sillón", asegura Giner, que está convencido de que "se puede llegar a acuerdos con todo el mundo y trabajar con todos".

Fernando Giner sobre la marcha de Rocío Gil: "A mi me da igual"

Respecto a la marcha de Rocío Gil, Giner es contundente: "A mi me da igual". Admite que hubiera preferido que estas cosas no pasaran, pero del mismo modo está convencido de que "el proyecto de Ciudadanos no depende de esto".