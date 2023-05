La huelga general en la Empresa Municipal de Transportes de València "ha tenido un seguimiento del 100%", según indicó a Levante-EMV, el delegado de CGT, miembro del Comité de Empresa y de la Plataforma para la Jubilación a los 60 años, Gregorio Rabadán. Tal como afirmó este representante sindical "el servicio se ha visto muy afectado" puesto que en las líneas habituales ha habido "un 35% menos" de autobuses en las horas punta. Esto es han circulado 7 de 10 autobuses por ruta. De ellos, el 65% corresponde a los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Treball.

Rabadán calificó de "éxito" la convocatoria de huelga en la EMT de València, que convocó su central sindical CGT para todos los conductores profesionales de España, y que añadió, "también ha tenido un gran seguimiento en las empresas municipales de Barcelona y Sevilla, y en menor medida, en Madrid". Los usuarios de los autobuses de la capital valenciana han sufrido "retrasos" en las horas punta, de hasta 30 minutos, en las franjas de 6 a 9 de la mañana y de 17 a 19 horas, según diversas fuentes.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de la EMT Pedro Vizcaíno destacó "la absoluta normalidad" con la que se ha desarrollado esta huelga general en la compañía de autobuses. "Han salido todos los servicios mínimos y no ha habido ningún percance", subrayó Vizcaíno. Además, este dirigente sindical hizo constar que no ha habido presencia de agentes de policía en las cocheras.

Los pasajeros optaban por coger el taxi

Tal como muestran las fotos anexas, los viajeros han tenido que hacer colas de hasta 30 minutos para coger el autobús y ante la reducción del servicio, y la frecuencia, muchos pasajeros se han visto obligados a coger el taxi, a desplazarse con otros medios a sus destinos o a caminar para ir a su trabajo.

Asimismo, una portavoz de la EMT informó a este diario que se han establecido servicios mínimos del 65 % de 6 a 9 horas y de 17 a 19 horas, y del 50% durante el resto del día. Los trabajadores a los que se les asignaron estas franjas horarias, dentro de los servicios mínimos, no han podido acogerse a la huelga, porque la administración tiene que garantizar la movilidad de los ciudadanos como servicio público que es.

Las causas por las que se convocó esta huelga general obedecen a que el colectivo de chóferes profesionales, y la citada plataforma, reclaman la jubilación de estos conductores a los 60 años, debido a la peligrosidad de su trabajo y al desgaste físico que conlleva esta actividad profesional.

Concentración en la calle Colón

Como informan fuentes de CGT, los trabajadores y simpatizantes de esta central sindical llevaron a cabo una marcha-concentración, hacia las 11.30 horas, que discurrió por la calle Colón y terminó en la plaza del Ayuntamiento. Los manifestantes corearon consignas como "del autobús al ataúd". Gregorio Rabadán explicó en declaraciones a Europa Press que los conductores de la EMT tienen las mismas condiciones que la Policía Local o los Bomberos para poder jubilarse a los 60 años, siempre que se apliquen los coeficientes reductores de la jubilación, previstos en el Real Decreto de 2011.

"Creemos que estamos en los parámetros de siniestrabilidad, morbilidad y accidentabilidad que marca la Ley para poder acogernos a la jubilación anticipada a los 60 con coeficientes reductores", comentó Rabadán. El delegado de CGT denunció que un chófer "no puede estar hasta los 67 años llevando 40 y 50 toneladas detrás o 50 o 70 pasajeros, con la fatiga que conlleva el haber llevado ya unas condiciones laborales de por sí con muchas circunstancias penosas, con compañeros que hacen 16 o 18 horas al día no de volante pero sí de permanencia en el trabajo, que duermen en cabinas y no tienen ningún tipo de conciliación familiar, solos en las carreteras, mal comidos, mal pagados y mal servidos", lamentó.

Por último, fuentes de la sección sindical de UGT en la EMT afirmaron que esta "no es nuestra huelga, aunque sí nuestro problema". "Compartimos -explican los responsables de esta central sindical- el fondo de las reivindicaciones, efectivamente, queremos que los conductores se jubilen a los 60 años, pero no compartimos el fondo de esta convocatoria, planteada por CGT, que entendemos que es claramente electoralista"