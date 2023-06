La recogida de las credenciales como nuevos concejales del Ayuntamiento de València, que se ha desarrollado esta mañana en la Ciutat de la Justícia, ha dejado las primeras certezas y numerosas dudas sobre el futuro gobierno municipal, y sobre todo, sobre la gobernabilidad de la ciudad. La alcaldesa electa del PP María José Catalá insistió ante la prensa en que quiere gobernar en solitario "con pactos puntuales" para sacar adelante algunas de sus prioridades a corto plazo: "bajar impuestos, mejorar la limpieza y el aseo urbano, y mejorar la sensación de seguridad ciudadana en la ciudad de València".

Por su parte, el líder de Vox en València Juan Manuel Badenas ha vuelto a "tender la mano" a los populares para "solucionar los grandes problemas" que en su opinión tiene la capital valenciana. Eso sí, ha ido un poco más lejos cuando la prensa le ha preguntado sobre esos acuerdos puntuales que buscará el PP y Catalá: "Yo entiendo que para gobernar la ciudad de València de la manera más adecuada hace falta constituir una mayoría en el gobierno del ayuntamiento que sea lo suficientemente sólida como para poder hacerlo pero eso no depende de nosotros solos. La única línea roja que tenemos es la defensa de los valencianos y de las personas que han elegido la opción de Vox en las urnas. A partir de ahí, haremos todo lo posible para resolver los múltiples problemas que tiene la ciudad de València", ha subrayado. Por tanto, las certezas son que el PP quiere gobernar en solitario pero Catalá sigue sin aclarar cómo lo hará, teniendo en cuenta que no quiere pactar con Vox y darles concejalías. Otra duda pendiente es si Vox le dará un cheque en blanco a Catalá a cambio de nada.

Catalá busca una "transición muy amable"

María José Catalá también ha hablado sobre el traspaso de poderes con vista a su toma de posesión el próximo 17 de junio. "Hay que hacer una transición muy amable en el ayuntamiento, los regidores del PP ya han estado trabajando en esto y la semana que viene vamos a centrarnos en ese traspaso de competencias. La semana que viene lo abordaré yo y tendré una reunión con el alcalde", ha manifestado tras recordar que hace una semana estaba dando a luz y lógicamente ha tenido que aparcar su agenda institucional y política.

La lideresa popular insistió en que a partir del 18 de junio trabajará: "Desde el minuto 1 en nuestras prioridades que son hacer un plan de choque de limpieza, mejorar la seguridad en las calles de València -muy importante para nosotros-, y trabajar con los funcionarios para hacer efectiva la bajada de impuestos para aprobar las ordenanzas fiscales pronto y que sean efectivas el 1 de enero de 2024". "Bajar impuestos, mejorar la limpieza y el aseo urbano, y mejorar la sensación de seguridad ciudadana en la ciudad de València", insistió serán algunas de sus primeras decisiones como alcaldesa.

En cuanto a la mayoría insuficiente que tiene hoy, 13 de los 33 concejales de la corporación, si no pacta con Vox, recordó que la ley la habilita para ser designada alcaldesa por su condición de lista más votada. "Asistimos al pleno del día 17 de junio en una situación amparada por la Loreg y es que como somos la fuerza política más votada", la candidata popular recibirá la vara de mando. A partir de ah, "pienso que hay que ir trabajando acuerdos puntuales en la legislatura. Estoy convencida que se van a realizar con absoluta normalidad. Estoy segura que no va a haber una situación de desencuentro a la hora de mejorar los servicios públicos, no va a haber un desencuentro a la hora de bajar los impuestos, estoy segura que no va a haber ningún problema a la hora de abordar las políticas públicas que son las políticas del cambio que necesita esta ciudad", ha remarcado.