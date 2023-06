"Tomar la posesión el 17 de junio y empezar a gobernar inmediatamente". Con esta declaración de intenciones, el Grupo Municipal Popular avisa que su hoja de ruta no pasa, a día de hoy por desviarse del rumbo; es decir, gestionar la ciudad y quien pueda o quiera, que me siga. Una forma de mostrar una postura de fortaleza ante Vox y que no quiere estar dispuesto a eternizar unas negociaciones para el reparto del poder. Que, si pueden, gestionarán en solitario. Aunque en la práctica tampoco sea tan fácil y aunque la sensación general es que aún hay que decidir a nivel general si se pacta o en qué instituciones.

Dentro de la particular partida de poker que supone la actual situación hay que valorar que una cosa es tomar posesión y que otra es repartir las áreas. Sirva el ejemplo: el pacto del Rialto se firmó el 18 de julio de 2019 el de La Nau, en 2015, se completó un 19 de junio. Catalá, de momento, juega la carta de tener ya las competencias delimitadas para el sábado de proclamación. Reuniones con los concejales salientes De hecho, el partido ha asegurado que la futura alcaldesa está manteniendo reuniones internas con los concejales actuales y los nuevos concejales electos para organizar un traspaso de poderes ágil y que le permita gobernar desde el minuto uno. "No queremos que el Ayuntamiento se paralice, vamos a agilizar la gestión del Ayuntamiento, organizar un traspaso de poderes efectivo para poder dedicarnos a los valencianos desde el minuto uno”, ha afirmado. A la vez, Catalá está "quemando teléfono" con asociaciones y organizaciones de la ciudad, y ha contestado a "las más de 50 cartas de felicitaciones que le han llegado desde el lunes pasado". “Valencia va a tener un gobierno y un Ayuntamiento a la altura de sus vecinos. Nos vamos a volcar para solucionar los problemas de los vecinos y mejorar su día a día” ha asegurado.