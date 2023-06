Las colas de padrón de València se reducen al poner más asientos en la sala de espera

La junta de gobierno del Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este viernes las primeras medidas para acabar con las colas del padrón. De momento se ha puesto en marcha ya una primera medida ha sido ampliar el aforo de la sala de espera, duplicando el número de asientos que existían hasta ahora. La medida no significa que no siga habiendo colas, o tiempos de espera largos, pero ya no están en la calle. Aunque ayer, a primera hora de la mañana, había una larga cola a las puertas de la oficina del padrón municipal, a media mañana ya no había gente esperando en la calle. Vecinos del entorno apuntaban a este diario que siguen habiendo gente que espera desde las cuatro de la mañana a las puertas de la oficina del padrón para poder obtener el certificado,.

Las colas del padrón, que muchos días rodeada el edificio consistorial, ha sido denunciada de manera reiterada por los grupos de la oposición en la pasada legislatura. El PPcalificó de «insorportable» y «vergonzosa» la situación de la atención ciudadana en el padrón. La actual alcaldesa, María José Catalá, se comprometió en la campaña electoral del 28M a poner fin a las colas del padrón con un plan de choque. El gobierno municipal «provisional» tiene previsto aprobar las primeras medidas de choque en la junta de gobierno del viernes. La primera medida ha sido la de ampliar el aforo de la sala de espera. Está por ver si tras las mejoras en la sala de espera se mantendrá el reparto de paraguas para los días más calurosos que el anterior gobierno dispuso y que fue objeto de duras críticas por parte de la oposición que lamentó que en vez de reforzar el personal del servicio se optase por repartir paraguas para protegerse del sol a los usuarios. Otra de las medida anunciadas por Catalá fue la descentralización del padrón, un trámite que actualmente solo se puede hacer en la plaza del Ayuntamiento. La posibilidad de tramitar el certificado en las juntas de distrito es otra de las opciones que explora el nuevo gobierno que también anunció la puesta en marcha de una oficina móvil del padrón. Otra de las medida que ha ayudado a reducir significativamente las colas de demandantes de empadronamiento en Periodista Azzati y el entorno de la transitada y turística plaza del Ayuntamiento ha sido la cita con hora. El anterior gobierno progresista ya implantó poco antes del cambio de gobierno la medida. Las citas del padrón se daban hasta ahora por días pero sin hora concreta. A partir de ahora se darán citas con hora, un sistema similar al de las citas médicas, lo que, se espera, evite aglomeraciones a primera hora en las oficinas. Elrefuerzo del personal del padrón es, sin duda, la medida definitiva. El anterior gobierno progresista que aplicó, entre otras medidas para reducir las colas, la ampliación del cupo diario de citas, se comprometió a reforzar con 34 personas las oficinas de atención del padrón. Finalmente solo fueron cinco. La solicitud de creacion de las 34 plazas de auxiliar administrativo, que se distribuirían en la oficina central de la plaza del Ayuntamiento y en las juntas de distrito, no prosperó por falta de financiación, tal como informó este diario. El servicio de Personal lo rechazó en abril pasado. En una respuesta facilitada al grupo del PP la citada delegación, gestionada entonces por Compromís, adujo que el refuerzo de plantilla era «un proyecto cuya envergadura económica en estos momentos es difícil asumir». El coste de la creación de estas 34 plazas ascendía a 1,5 millones de euros. Está por ver si el nuevo gobierno municipal delPP, que recibió un ayuntamiento con más de 300 millones en cuenta corriente, considera prioritaria la creación de estas plazas para atender a la población, en muchos casos migrantes, demandante de empadronamiento en la ciudad.