María José Catalá, alcaldesa de València: «Me gustaría ser recordada como la alcaldesa que culminó el Jardín del Turia»

María Jose Catalá, alcaldesa de València, ha iniciado una nueva etapa al frente del ayuntamiento después de ocho años de gobiernos de izquierdas. Lo hace con un grupo en minoría, apuntalado por Vox, pero con la distancia justa. Un nuevo modelo que espera sea eficaz para la ingente cantidad de trabajo que asegura tener, porque se ha encontrado «un ayuntamiento dividido y descoordinado» y quiere darle una vuelta a casi todos los proyectos que había en marcha. Propone una nueva València y quiere hacerla con «tranquilidad y sentido común», una València donde lo mismo quepa la Capitalidad Verde Europea que la Copa del América.

Dos meses de las elecciones y mes y medio de gobierno. ¿Qué ayuntamiento se ha encontrado?

Bueno, pues me encontré un ayuntamiento con colas en el padrón que ya no existen. Me encontré un ayuntamiento que tenía un contrato de limpieza que podía mejorar la situación en todas las calles de València y que no se hacía. Y ahora se hace. Me encontré un ayuntamiento paralizado en los grandes proyectos. Y me he encontrado un ayuntamiento en el que había dos partidos de gobierno que habían constituido dos gobiernos separados, y por tanto, había una descoordinación absoluta en cuestiones básicas como fondos europeos, dotación de personal o licencias. Y nosotros hemos puesto en marcha la bajada de impuestos, hemos puesto el nombre de Rita Barberá al Puente de las Flores y la vamos a declarar alcaldesa honoraria, y nos hemos reunido con las entidades más representativas y sociales de la ciudad para empezar a trabajar juntos.

Una de las cosas de las que más ha hablado el anterior equipo de gobierno ha sido el saneamiento económico que le deja.

No, no, no, vamos. No ha sido tanto una buena gestión como una gestión deficiente en materia de inversiones. Todo lo no ejecutado en el capítulo de inversiones tiene que ir obligatoriamente a amortización de deuda y, por tanto, los 800 millones de euros que han dejado de invertirse en la ciudad han ido a amortizar deuda. Evidentemente eso ha supuesto un saneamiento de las arcas públicas, es cierto, pero no por una buena gestión económica, sino por una negligente ejecución presupuestaria. Claro.

Para sacar adelante las reformas que propone va a trabajar con un gobierno en minoría apoyado en un socio preferente que es Vox, pero sin competencias. Explíquenos en qué va a consistir este pacto exactamente.

Es un gobierno del Partido Popular que tiene un socio preferente con el que hablamos con muchísima fluidez de los proyectos más importantes de la ciudad, y evidentemente ellos han respaldado todo lo que hemos necesitado una mayoría: el cambio de Presidencia en la EMT, el cambio de presidencia en Aumsa. Es otro modelo distinto.

"Antes de Navidad tendremos una calle Colón algo más sensata. Será muy sencillo resolverlo"

El señor Badenas (portavoz de Vox) reitera que esto no se ha acabado. Sigue apostando por un gobierno fuerte y estable, que es tanto como decir que les gustaría estar dentro del gobierno. ¿Hasta dónde se puede llegar en esa negociación abierta?

Bueno, ahora mismo el Gobierno ya está configurado con una resolución que hicimos hace dos semanas. A partir de ahí ya he dicho que nuestra relación con Vox es de conversaciones continuas y fluidas. Es decir, para seguir gobernando precisamos que también nos respalden puntualmente. Y esto es un diálogo que va a ir evolucionando de forma permanente. Y bueno, en esa evolución ellos están dispuestos a entrar en el gobierno. Nosotros de momento nos sentimos cómodos en este modelo. Bueno, vamos a ver.

No se puede descartar ni una cosa ni otra, entiendo.

De momento avanzamos porque ya tenemos un ayuntamiento. De momento todo ha ido como nosotros queríamos que fuera. No obstante, el diálogo es permanente, permanente con ellos y, si quisieran, permanente con Compromís y el Partido Socialista. Pero ellos están a otras cosas.

Precisamente Compromís y el Partido Socialista han criticado duramente que le dieran la dedicación exclusiva a los cuatro concejales de Vox en detrimento de alguno de sus concejales.

Bueno, básicamente estamos hablando de «una» dedicación exclusiva. Lo que está claro es que el ayuntamiento tiene 33 concejales y ocho de ellos tienen que estar a tiempo parcial y que la anterior corporación decidió que las dedicaciones parciales iban todas a la oposición. Bueno, es el criterio que se tomó en su día. Yo he tomado el criterio de que evidentemente van a la oposición y que Vox tendría cuatro exclusivas por ser un socio preferente del gobierno. Pero no estamos hablando de que ellos no tuvieran ya capacidad de tener exclusivas, estamos hablando de una de Compromís o del Partido Socialista que cambiaría a Vox.

También se han enfadado muchísimo, particularmente Compromís, por haberles sacado del ayuntamiento.

El exilio de los 30 metros de un edificio a otro (ríe). Además en una calle estupenda donde incluso nosotros tenemos la sede.

¿Entonces no tiene una intencionalidad política?

O sea, no. En absoluto. Hombre, no es que se vayan a Tabacalera ni que se vayan lejos del ayuntamiento. Están en el edificio de enfrente. Es cruzar una calle, es cruzar un paso de peatones. Mira, yo he aplicado un criterio que aprendí en las Cortes Valencianas, que es que cada concejal tuviera los mismos metros de espacio. A partir de ahí estamos haciendo obras de adecuación en una planta completa que le hemos dado al Partido Socialista. Vamos a hacer en agosto obras de adecuación en una planta más, dos despachos en otra planta, una sala de reuniones.... En fin, les vamos a articular todas las facilidades posibles.

"Vox quiere entrar en el gobierno, pero nosotros estamos cómodos con este modelo, de momento"

Por terminar con la oposición, de todas las medidas urgentes que se han tomado, les parece que, a lo mejor, lo de la Virgen en el Salón de Cristal es excesivo.

La virgen de los Desamparados es alcaldesa perpetua de esta ciudad y patrona. Si es un tratamiento excesivo va en función de cada persona. Yo lo que considero es que mientras duren las obras, estar en el sótano del edificio no tiene sentido, y el lugar más próximo al lugar en el que estaba, que estaba en el pasillo de detrás de la pared, es el Salón de Cristal. A ver, yo llevo gobernando esta ciudad mes y medio y no me han dado ni los 100 días para criticarme.

¿Quiere decir que es provisional y que en su momento ya se le buscará otra ubicación?

Claro, es que están haciendo unas obras y bueno... También te digo que la gente que viene al ayuntamiento a visitarlo se hace muchísimas fotos, con lo cual lo de que sea excesivo o no depende de los gustos, ¿no?

Vamos a la gestión. Igual que hay cosas que se han resuelto de manera rápida hay otras prioridades para usted que están resultando más complicadas. Es el caso de las cámaras de Ciutat Vella (APR) o de la calle Colón.

El tema de las cámaras es una cuestión sobre la que ya he dado indicaciones a mi concejal de comenzar una ronda de diálogo con todas las entidades vecinales y comerciales. A mí me preocupa mucho, mucho, porque estamos viviendo un proceso de huida de los vecinos, de cierre del comercio tradicional, de dificultades de accesos... Yo creo que revitalizar de nuevo Ciutat Vella va a ser uno de los grandes objetivos de este gobierno. Ahora bien, hay vecinos que están de acuerdo con la limitación del tráfico rodado. Entonces, como en todo, en el término medio está la virtud.

Le preguntaba también por la calle Colón.

De la calle Colón lo que he pedido es un rediseño de toda la vía en base a las conversaciones que hemos tenido con comerciantes y con vecinos. Y yo creo que va a ser muy sencillo resolverlo y que antes de Navidad tendremos una futura calle Colón algo más sensata.

¿Más peatonal o con más coches?

Pues puede que pasen ambas cosas. El aparcamiento de motos me parece muy inseguro. Los cruces con Hernán Cortés, Isabel la Católica y otros también me parecen muy peligrosos, porque hay un momento en el que al mismo tiempo hay un patinete, una bici, una persona con movilidad reducida, un coche intentando cruzar... Es todo así. Entonces, bueno, yo creo que vamos a intentar aplicar el sentido común.

Una de las cuestiones que no es aplazable en materia de movilidad es la Zona de Bajas Emisiones. Debe estar en 2023. ¿Cómo piensa abordar este reto?

Una de las cosas que me ha sorprendido es que un gobierno que se tildaba de ecologista no haya cumplido con la obligación de poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones. Algo sorprendente. Tan verdes que eran, tan, tan, tan sostenibles que eran y parece ser que a esto le tenían cierto miedo por la repercusión electoral que pudiera conllevar.

Está todo licitado, las cámaras compradas...

Tienen licitadas las cámaras. Tenemos un montón de cámaras. Y bueno, estamos analizando distintos modelo de otras grandes ciudades y vamos a intentar hacerlo de forma tranquila. Yo creo que no podemos exigirle a un vecino de València que se compre un Tesla mañana. Ojalá. Ojalá. Pero estamos hablando de que los vehículos de aproximadamente una antigüedad de diez años ya no pueden circular. Entonces yo creo que hay que hacer compatible la tendencia a la que tienen que ir todas las grandes ciudades, reduciendo el tráfico rodado, con las circunstancias económicas. Hay que hacer una aplicación lo más flexible posible.

¿Estamos hablando de empezar por el centro y luego ir viendo si se va ampliando?

Absolutamente. Sí, en eso estamos.

"La Zona de Bajas Emisiones la haré con tranquilidad. No todo el mundo puede comprarse un Tesla"

Otro asunto importante es el de la vivienda, que además lo ha puesto entre las prioridades de su gobierno. ¿Es posible bajar los precios del alquiler y de los pisos? No le digo mañana, pero a corto o medio plazo.

Es posible participar en el mercado con vivienda protegida e ir bajando los precios. La semana pasada este gobierno hizo uso del derecho de tanteo y retracto para comprar 130 viviendas de una promoción nueva para ponerla en marcha como vivienda pública. Además, queremos poner en marcha los PAIs del Grau y de Benimaclet y activar todas las parcelas municipales. ¿Nuestro objetivo? Unas 800 viviendas de VPO de forma bastante ágil, más las que se hagan en el Grau y en Benimaclet.

El anterior gobierno hablaba de trabajar solo en la ciudad consolidada, sin invadir la huerta, pero los promotores están diciendo que tenemos un problema de falta de suelo que impide construir y dispara los precios. ¿En su modelo tenemos que persistir en la ciudad consolidada o podemos crear pastillas de suelo en la periferia?

No, porque sería ilegal. En la primera legislatura vamos a ser realistas, vamos a poder desarrollar el Grau, Benimaclet y lo que queda de Malilla, que queda bastante en Malilla. Bueno, y alguna pastilla más, pero sinceramente, para una primera legislatura yo creo que puede estar bien. Hombre, hablar de ciudad consolidada también es ver cuántas parcelas municipales están en solares sin ninguna promoción. Es que es de récord hacer una quincena de viviendas protegidas en ocho años, que es lo que ha hecho el antiguo gobierno.

Hay un edificio abandonado que preocupa a la ciudadanía y que da muy mala imagen de la ciudad, el nuevo Mestalla... Bueno, pero no es solo la situación del campo. Es la situación del club, de la gestión deportiva, de la gestión económica, de la gestión social. Yo creo que el nuevo Mestalla es una asignatura pendiente de esta ciudad. Hay que exigir a la propiedad que cumpla con el polideportivo de Benicalap y con el nuevo estadio. Y sería una pena no aprovechar esta oportunidad para ser subsede del Mundial. Aunque eso no es una prioridad. La prioridad es no tener eso parado tantos años, que ya da vergüenza, da vergüenza (enfatiza). Pero eso no pasa por regalarle nada a nadie y mucho menos a la propiedad del Valencia Club de Fútbol. Yo creo que la propiedad tiene que entender que se le debe un respeto a las administraciones. Ahora, cuando por fin Ayuntamiento y Generalitat vayan de la mano con un planteamiento conjunto, con una posición conjunta, con un único partido en el Gobierno, yo creo que la propiedad va a tener más dificultad para esquivar sus obligaciones con la ciudad. Le preguntaba también por el Palau de la Música, que es otro referente cultural de la ciudad que está ahí, cerrado más de tres años... No, este verano hará cuatro. Toda la legislatura pasada. Ahora hemos hecho una modificación presupuestaria porque era insuficiente. Y yo lo que espero es que las obras ahora vayan muy rápido y que lo podamos inaugurar cuanto antes. No será al inicio de temporada, pero yo les he puesto los deberes a todos para que este año estemos ya todos en el sitio, en el Palau de la Música.

El controvertido PAI de Benimaclet puede marcar el camino para el resto de la ciudad. Hay dos modelos, hacer más vivienda o hacer más zona verde y huertos urbanos...

Hay tres modelos. Porque el problema de Benimaclet es que colisionaba el modelo del PSOE con el de Compromís. Y ya está. Y el de Metrovacesa. Y entonces, claro, como había tanta colisión aquello se quedó estancado.

¿Hacemos las viviendas como estaba previsto en el PAI de Benimaclet o seguimos quitando y poniendo?

He de decir que Metrovacesa ha ganado una sentencia al ayuntamiento. Yo lo que creo es que tenemos que intentar trabajar sobre ese PAI y meter alguna dotación que mejore un poco la situación en Benimaclet. Pero yo he de recordar que Metrovacesa le ha ganado un recurso al ayuntamiento, es decir, al antiguo ayuntamiento, y por tanto es difícil tirar por otras opciones.

Otro de los asuntos relacionados con la vivienda es el de los apartamentos turísticos. ¿Cómo regularía usted este mercado?

Lo primero con una ordenanza que no existe. No hay marco jurídico. Ellos han pasado ocho años hablando de esto sin hacer una ordenanza y a última hora hablaron de una moratoria. Y lo más importante, poner en marcha una inspección de apartamentos turísticos irregulares y que desaparezca toda actividad que no sea legal.

¿Pero es partidaria de dejar libertad o de parar un poco el fenómeno de los apartamentos?

Absolutamente la segunda. Pero la primera forma de parar es quitarte de encima a todos los ilegales.

Una de las primeras medidas que ha anunciado en vivienda ha sido la creación de una oficina antiokupacion que ha creado mucha polémica sobre todo por lo de quitar del padrón a las personas que dejan de pagar el alquiler y siguen en el piso.

No, eso es muy sencillo. Yo creo que un propietario que tiene una okupación tiene todo el derecho a solicitar que esa ocupación irregular no sea oficializada a través de un padrón. Yo creo que esto es muy sensato. Lo importante es que distingamos dos casuística: la ocupación irregular por necesidad y la ocupación irregular por voluntad, porque sí que existe. Entonces, yo lo que creo es que en el primer caso hay que intentar hablar con servicios sociales e intentar que esas personas tengan acceso a una vivienda social en condiciones de normalidad y no ocupando una vivienda privada de una persona que tiene su derecho y su propiedad. Y en el segundo caso, evidentemente hay que hacer lo posible porque esa ocupación desaparezca.

La ampliación del puerto. ¿Qué hay que hacer para desatascar la situación de bloqueo?

Pues ahora, con la parálisis del Gobierno central, hemos vuelto a encontrar un escollo. Ya sabéis que todos los informes son favorables en los ministerios. Está parado en el Consejo de Ministros por razones políticas, estrictamente políticas, no técnicas. Y ahora, con la situación de ingobernabilidad que vive España es difícil. Y a mí lo que más miedo me da es que se haya realizado esa estrategia para favorecer al puerto de Barcelona.

Esa parálisis también afecta a la Marina. Sigue pendiente la creación de ese nuevo órgano gestor que pueda desarrollar este espacio de València.

Estamos en las mismas, porque el órgano gestor lo podemos impulsar desde la Generalitat y desde el Ayuntamiento, pero evidentemente Puertos del Estado va a tener también que participar.

Sin entrar en demasiados detalles, hay varios proyectos de renaturalización (Pérez Galdós, Malva-rosa, Guillén de Castro, Ausiàs March, en fin, bastantes cosas), algunos de ellos financiados con fondos europeos que obligan a desarrollarlos. También carriles bici. ¿Cual es su plan, mantenerlos, cambiarlos o eliminarlos? Algunos son muy impactantes, como la eliminación del paso inferior de Pérez Galdós.

Bueno, cuando hemos aterrizado en la memoria del proyecto que se ha remitido a la Unión Europea hemos visto que no se concreta cómo se va a hacer esa renaturalización. Se habla de un modelo en el que se tiende a la mayor accesibilidad, a la disminución del tráfico rodado, pero no hay concreciones, es decir, no estamos vinculados. Por ejemplo, en Pérez Galdós no ponen nada del túnel. Podemos mantener los fondos europeos y tener un proyecto propio de renaturalización de carriles bici o de disminución del tráfico rodado. Hay mucho margen.

Entiendo que se va a hacer una revisión de todo, incluidos los carriles bici.

Efectivamente. Punto por punto vamos a ir analizando. Un ejemplo, Reino de València, ¿quitamos el carril bici o lo dejamos? Es cuestión de que un vehículo de bomberos no puede girar. A mí eso ya me empieza a preocupar. Entonces estamos analizando cuáles de estos carriles pueden ser ciclocarriles, es decir, opciones que nos permitan, no reducir los carriles bici, pero sí mejorar un poco el sentido de los mismos.

Y hablando de renaturalizaciones. Ustedes ya dijeron que el diseño de la plaza del Ayuntamiento debería modificarse. Esta es seguramente la obra más emblemática de la ciudad y ya está en marcha. Y Vinatea se queda (risas).

Vinatea se queda, si. Bueno, quiero hablar con el equipo redactor y contarle mis inquietudes. Yo siempre he dicho que ésta es una plaza con un gran valor arquitectónico. El arbolado que se plantea en el proyecto me parece que resta visibilidad a los grandes edificios. Y estoy hablando de este edificio (ayuntamiento) y del edificio de Correos. Luego el tema de que sea compatible con lo que es la catedral de la pólvora y con la actividad del 1 al 19 de marzo. Tal y como yo lo veo, me parece complicado. A mí me gustaría ver un proyecto muy emblemático. Sí, muy, muy, muy emblemático. Un proyecto que dejara esta plaza como una de las más bonitas de Europa.

Y además con un museo fallero en Correos, ¿verdad?

Y aquello va, claro que va. Ya le he pedido al presidente Mazón que lo hagamos juntos y el Presidente está muy receptivo. Lo que no va a hacer el presidente es utilizarlo para su propio balcón fallero, para VIPS. El lugar de las mascletás institucionales es este.

Esto que estábamos hablando de los cambios en las grandes avenidas y plazas tiene que ver un poco con el reparto del espacio público. Y lo mismo ocurre con las terrazas. ¿Usted es más partidaria de ampliar o de reducir terrazas en València?

Depende de la zona. Hay zonas que están muy saturadas y hay zonas que tienen mayor capacidad. Yo creo que establecer un criterio uniforme para todos los barrios de la ciudad sería injusto. Hombre, hay ya mucha terraza en Russafa o en el segundo anillo del Ensanche, o en Ciutat Vella. Tenemos que analizar un poco dónde caben más terrazas y donde no.

El Cabanyal ha cambiado radicalmente de modelo en estos últimos ocho años. ¿Cómo afronta el nuevo gobierno este reto? ¿Continuidad o vuelta atrás? Yo creo que en estos ocho años se ha utilizado el Cabanyal como bandera y solo se ha aprobado un documento de planeamiento, en el descuento ya de la legislatura, y no se ha ejecutado ni siquiera el 20% de los fondos europeos que se adjudicaron en el año 2016. También es de premio. ¿Entonces, cuál es mi modelo? Yo me he puesto a correr como una loca para ejecutar la Edusi (fondos europeos) del Cabanyal. Tenemos de plazo hasta diciembre y yo creo que este ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible por ejecutar el máximo posible del Cabanyal, aunque yo ya sé que va a ser muy difícil hacer en cuatro meses lo que el anterior gobierno no ha hecho en ocho años. Y a partir de ahí, respeto al documento de planeamiento, me parece un buen punto de partida. A mí me preocupa un poquito la permeabilidad del acceso al barrio, y me preocupa el tema del control de los apartamentos turísticos, el tema del parking público, la falta de dotaciones, la falta de presencia policial, de un centro social que mejore la convivencia, que realmente es uno de los principales objetivos de ese barrio. Hay mucho trabajo por hacer y yo lo que pretendo es avanzar con tranquilidad.

Cierro la entrevista con el tema de los grandes proyectos. Ya sabemos que la Copa del América les gustaría recuperarla. No sé si es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de grandes proyectos o nos referimos a otra cosa.

No, la verdad es que cuando se habla de grandes proyectos la gente lo confunde con grandes eventos y es un error.

¿Entonces de qué hablamos? ¿Qué grandes proyectos tiene en la cabeza María José Catalá para esta ciudad?

Bueno, vamos a ver, la confusión entre grandes proyectos y grandes eventos tenemos que superarla ya. Es decir, València puede albergar una Capitalidad Verde Europea el año que viene o albergar la Copa América, y no pasa nada. Es decir, podemos apostar por la Copa América, que por cierto, tendremos un competidor que hasta ahora no teníamos que es Barcelona, y podemos apostar por ser capital verde europea sin ningún tipo de problema. Somos la misma ciudad, con la misma ambición y las mismas ganas de salir adelante. No pasa nada, no hay que tener prejuicios. Pero yo cuando hablo de grandes proyectos para la ciudad hablo de proyectos que se consoliden en el tiempo, no de eventos puntuales. Yo cuando hablo de grandes proyectos hablo de la Marina, de la fachada marítima, de las infraestructuras, de la prolongación de la L10 (línea de metro de Natzaret)..., y hablo del canal de acceso, del túnel pasante, del acceso norte del puerto, de la conexión con el área metropolitana...

¿Y hay alguno que le haga particular ilusión?

Hombre, si me preguntas qué le gustaría a María José Catalá, mí máxima prioridad es acabar el antiguo cauce del río Turia y el jardín del Turia. Es decir, yo preferiría ser recordada por ser la alcaldesa que culminó el proyecto del antiguo cauce del río que por otros eventos deportivos o por otras capitalidades puntuales. A mí me gustaría ser recordada por esto: la alcaldesa que terminó el antiguo cauce del río Turia.