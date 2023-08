El concejal delegado de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha informado que el Ayuntamiento de València convocará la subasta de 467 puestos vacantes en los 17 mercados municipales de distrito de la ciudad para el próximo día 6 de septiembre de 2023 y es por esto que durante este mes de agosto ya se pueden realizar consultas y revisar la documentación de “todos los vecinos que quieran optar por abrir una parada en uno de los mercados municipales de la ciudad”.

En este sentido, Ballester ha indicado que “es de resaltar que, desde 2015 hasta la actualidad, se ha ido incrementando la cifra de puestos vacantes en 235 más hasta los 467 puestos cerrados actualmente, lo que supone casi el 15% de los locales existentes. Por eso, desde el nuevo equipo de gobierno, se ha decidido hacer valer los mercados municipales haciendo una auditoría de sus edificios que permita una puesta a punto de todos los mercados de manera progresiva” y ha añadido que “siempre hemos hecho una apuesta por los mercados municipales y junto a esta medida también estamos revisando todas las infraestructuras y ya estamos actuando en las más urgentes, como por ejemplo el mercado del Cabanyal”.

Desde el 7 de agosto hasta el 1 de septiembre se abre plazo para consultas y revisión de documentación requerida para poder optar a un puesto en los mercados municipales. El correo habilitado es informacionmercados@valencia.es y en la web municipal se puede consultar toda la información de la convocatoria y el pliego de condiciones, que también se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Comercio y Abastecimiento. Una vez finalice el periodo de consultas se abrirá plazo de admisión de solicitudes.

La presentación de solicitudes tendrá lugar el mismo día, 6 de septiembre, entre las 9 y las 10 horas en las oficinas del Servicio de Comercio y Mercados, situadas en la plaza del Mercado 6, y se iniciará el acto de la subasta a las 10.30 horas en el Salón de Juntas del Servicio de Comercio y Mercados. No podrán concurrir a la subasta las personas interesadas que no lleguen a las oficinas del Servicio antes de las 10 horas.

Por otro lado, Ballester ha recordado que también se ha puesto en marcha otra subasta de 6 puestos que han quedado libres en el mercado del Grau, recientemente restaurado, y que “el nuevo equipo de gobierno tiene decidido abrir de manera inminente, una vez se haya finalizado la subasta de las 467 paradas”.

Asimismo, en el mercado de Algirós se subastarán, también el día 6 de septiembre, otras 6 paradas más y dos almacenes por haber caducado el derecho o ser próxima su caducidad. En concreto se trata de las paradas 108-109, que se sacan conjuntamente porque se encuentran unidas y forman una única unidad comercial con las paradas 101 y 111 y las paradas 97-98 y J-K que salen a subasta de manera conjunta al estar también unidas físicamente.

Requisitos para participar

Las personas interesadas, físicas y jurídicas, en tomar parte en la subasta tendrán que presentar, en el mismo día de la subasta la documentación que se indica en los pliegos. En ningún caso podrán participar en la subasta las entidades sin ánimo de lucro como las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública y las ONGDs, entre otras. Las personas que no hayan aportado la documentación necesaria y los correspondientes certificados de no existencia de deudas antes del 1 de septiembre tendrán que aportarla el día de la subasta, porque sino no podrán concurrir a la misma.

Además, las personas licitadoras tendrán que constituir un depósito previo, en efectivo el día de la subasta de 50 euros por cada parada objeto de licitación. Si se trata de un lote, tendrá que hacer depósito por cada una de las paradas que forman el lote.

En los pliegos también se indican los requisitos para poder ser titular de paradas, las condicionas posteriores a la adjudicación y la duración de la concesión, que se especifica que será de veinte años, prorrogable hasta veinte años más, a petición y previa comprobación por parte del Ayuntamiento de que se reúnen los requisitos establecidos en la normativa vigente.