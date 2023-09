El elemento central de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra en València en estos días, es el día Mundial sin Coches, que se celebra este viernes 22 de septiembre, con el objetivo principal de promover el uso del transporte público y sostenible. Tal como ha explicado el concejal Jesús Carbonell, “queremos que los ciudadanos que ya nos conocen, y los que no, dejen el coche en casa para que puedan comprobar las innumerables ventajas para la salud y para el medio ambiente del transporte sostenible”. El regidor ha subrayado que el objetivo del gobierno municipal es convertir el transporte público en “referente principal de la movilidad en Valencia. Ese es nuestro gran objetivo”, ha asegurado.

Para ello, durante toda la jornada los autobuses de EMT Valencia serán gratuitos para todas las personas, y podrán utilizarse de manera ilimitada desde los primeros servicios de la madrugada del viernes 22 de septiembre (a partir de las 3 de la madrugada) hasta las últimas salidas de la madrugada del sábado (sobre las 03:30 horas). “Es decir, 24 horas completas de gratuidad en EMT en todas las líneas y en todos los autobuses, para que los ciudadanos conozcan que es posible desplazarse y llegar a nuestro destino sin el vehículo privado y contribuyendo de esa manera a fomentar una ciudad más sana y con menos carga contaminante”, ha añadido Jesús Carbonell.

El acceso gratuito a los autobuses de la EMT podrá realizarse de dos formas distintas: en el caso de las personas que ya poseen alguno de los títulos de la compañía, deberán acercar sus pases a las máquinas validadoras de los buses para que quede constancia de la entrada, pero no se descontará ningún billete a lo largo del día. Y quienes no dispongan de ningún título de EMT Valencia solamente deberán validar un billete sencillo cada vez que realicen un desplazamiento, pero no se les cobrará nada